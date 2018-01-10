Телефонный разговор влюбленных прервался криком: погибла 19-летняя девушка...

19-летняя Меррон Макдермид провела последние минуты жизни, рассказывая по телефону Льюису Тамсу, как она его сильно любит. В тот день девушка выпивала в баре с друзьями, немного перебрала и своим парнем и решила самостоятельно дойти до дома в Глостершире, однако в одно мгновение ее не стало, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

11 августа Меррон вернулась из отпуска с семьей. Льюис встречал любимую прямо на вокзале, после чего они пошли вместе отпраздновать ее приезд. Правда, на некоторое время веселье пришлось прервать, чтобы Льюис отнес вещи к себе домой. Пара вышла из бара, но обратно Меррон уже не пустили, так как она была слишком пьяна. Друзья попытались уговорить девушку посидеть на улице и протрезветь, но она отказалась и ушла в неизвестном направлении.

Обеспокоенный Льюис пытался найти Меррон и без конца названивал ей, но она не признавалась, где находится, и начала говорить о большой любви к нему. В конце разговора она согласилась пойти домой и уже собиралась положить трубку, как вдруг закричала. Оказалось, что Меррон упала с девятиэтажной парковки, не увидев в темноте, куда идет.

Льюис нашел тело девушки, услышав звонок ее телефона. Парень срочно вызвал скорую, однако врачи уже ничем не могли помочь. Судья посчитал смерть Меррон несчастным случаем несмотря на то, что ранее у нее были определенные проблемы с психикой.

"У нее был высокий уровень алкоголя в крови, и это сильно ее ослабило. Она поднялась на верхний этаж стоянки, позвонила парню. У нее не было суицидальных намерений, так как она стала признаваться ему в любви. Но алкоголь стал губительным фактором", - уверена судья Кэти Скерретт.