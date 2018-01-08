В семье Елизаветы II сообщили о еще одной беременности

В королевской семье сообщили еще об одной радостной новости. Всем известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. А теперь стало известно о беременности внучки Елизаветы II.

Старшая внучка королевы Елизаветы II, 36-летняя Зара Тиндалл и ее муж Майк ждут ребенка. Ребенок Зары Тиндалл, в девичестве Филлипс, родится летом 2018 года, малыш станет седьмым правнуком королевы Елизаветы II, передают РИА Новости.

В Букингемском дворце уже подтвердил информацию о беременности Зары: «Мы подтверждаем, что Зара беременна вторым ребенком. Ее Величество и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость».

ФОТО: POOL New/REUTERS

Пара, должно быть, очень рада этому событию. Учитывая, что весной 2017 года Зара Филлипс (Тиндалл) и Майк Тиндалл должны были стать родителями во второй раз. Но у Зары случился выкидыш.