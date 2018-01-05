Пять вещей, которые я не допущу в 2018 году

Я перестану считать, что этого заслуживаю, и не буду думать, как поддерживать отношения, которые, как мне кажется, того стоят. Я больше не буду погружаться в страдания в надежде, что все наладиться и я найду добро в ужасном. Я больше не буду колебаться и позволю людям уйти, как бы они ни были для меня значимы, потому что в этом году я ставлю себя в начало списка приоритетов, пишет Soulpost.ru.

В 2018 году я больше не буду постоянно соглашаться со всем и всеми.

Я, наконец, проснулась от бесконечного кошмара, когда я постоянно соглашалась и говорила «да» всем, считая, что это сделает меня лучшей, любимой всеми и ценной. Я, наконец-то, пришла в себя, зная, что отказ не делает меня подобием человека, скорее, это делает меня одной из миллиона. В этом году слово «да» я буду говорить крайне редко, и оно будет столь же ценно, как и золото.

В 2018 году я больше не буду молчать.

Я больше не буду волноваться о том, что окружающие подумают обо мне, когда я выскажу им, что думаю. Я заставлю услышать мое мнение. Я долго молчала, и в этом году излечусь от немоты. Все, что я считаю нужным, будет услышано всеми, кто должен это услышать. Монологи, которые звучали в моей голове, станут диалогами. Я закончила слушать и теперь у меня есть, что сказать.

В 2018 году я больше не буду носить с собой свое прошлое.

Я обязательно начну год с чистого листа, приму его как новую возможность для меня покончить с прошлым и стать лучше. Я больше не позволю своему прошлому диктовать, какими должны быть мои последующие шаги. Я больше не позволю страху перед прошлым остановить меня от создания светлого будущего, которое я изо всех сил пытаюсь построить. Пришло время оставить багаж прошлого и продолжить путь без него.

В 2018 году я больше не буду бояться.

В предыдущие годы я многому научилась, и все уроки были пройдены с трудом. Невзгоды заставили меня опасаться риска, но какова была бы моя жизнь, если бы я не рисковала? Поэтому в этом году я отказываюсь бояться возможностей, которые появляются передо мной. Я больше не боюсь боли, которую может вызвать мой выбор и возможные ошибки, потому что я знаю, что это неизбежно, и обязана принять неизбежное.

Я готова к этому. Это мой год!