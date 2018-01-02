Вся сияет! Ани Лорак показала, как отметила Новый год
2 января 2018 г., 14:29
Певица Ани Лорак на странице в Instagram показала, как встретила Новый год. На новогодней вечеринке Каролина встретила Владимира Кузьмина и Эмина. Ани также поделилась фото в компании мужа Мурата, пишет Сегодня.
В новогоднюю ночь Лорак сменила два ярких наряда. Певица примерила короткое платье, усыпанное пайетками и золотое мини, под которое подобрала серьги-кольца.
"Владимир Кузьмин! Мое детство", – подписала кадр Ани.
"Пусть новый 2018 начинается с поцелуев любимых! С Новым годом", – написала под другим фото звезда.