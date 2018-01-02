Очаровательный мальчуган! Сергей Лазарев впервые показал лицо сына

Впервые поклонники увидели лицо 3-летнего Никиты буквально за несколько часов до наступления Нового года.

31 декабря Сергей Лазарев решил поздравить своих фанатов весьма необычным образом.

Вместе с традиционными пожеланиями артист опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой он позирует вместе с сыном.

Напомним, что до этого Лазарев скрывал Никиту от посторонних глаз: на всех снимках мальчика можно было увидеть только со спины.

«От семьи Лазаревых поздравляем всех вас с наступающим Новым 2018 Годом. Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти», — написал под снимком певец (орфография и пунктуация автора сохранены).

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Dec 31, 2017 at 6:14am PST

Поклонники артиста остались в полном восторге от семейного кадра. В подписях они пожелали Лазаревым счастья, а также отметили, что Никита очень похож на своего папу.