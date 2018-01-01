Фото девушки, которая не пьет уже 100 дней, стало вирусным

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Очевидную разницу в выражении лица и состоянии девушки заметили пользователи Сети, пишет Лайф.

«Посмотри, какая ты счастливая», «Слева ты выглядишь так, как-будто не спала целую вечность», «Ты сильная и вообще молодец», - пишут пользователи ресурса.

Помимо указания разницы другие пользователи выразили своё восхищение в комментариях под постом.

«Поздравляю с проделанной работой. Я знаю, как это тяжело, сам только 60 дней продержался. Буду равняться на тебя», - пишет пользователь под ником SyntheticSirron.

Девушка не надеялась на бурную реакцию людей, но ее пост стал вирусным и собрал 500 тысяч лайков и 1400 комментариев.