Фото девушки, которая не пьет уже 100 дней, стало вирусным

Девушка выложила на Imgur фото, на котором она изображена в период пьянства и после того, как решила начать здоровой образ жизни.
1 января 2018 г., 14:12
Очевидную разницу в выражении лица и состоянии девушки заметили пользователи Сети, пишет Лайф.
«Посмотри, какая ты счастливая», «Слева ты выглядишь так, как-будто не спала целую вечность», «Ты сильная и вообще молодец», - пишут пользователи ресурса.
Помимо указания разницы другие пользователи выразили своё восхищение в комментариях под постом.
«Поздравляю с проделанной работой. Я знаю, как это тяжело, сам только 60 дней продержался. Буду равняться на тебя», - пишет пользователь под ником SyntheticSirron.
Девушка не надеялась на бурную реакцию людей, но ее пост стал вирусным и собрал 500 тысяч лайков и 1400 комментариев.