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Фото девушки, которая не пьет уже 100 дней, стало вирусным

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ФОТО: imgur

Девушка выложила на Imgur фото, на котором она изображена в период пьянства и после того, как решила начать здоровой образ жизни.

ФОТО: imgur

Очевидную разницу в выражении лица и состоянии девушки заметили пользователи Сети, пишет Лайф.

«Посмотри, какая ты счастливая», «Слева ты выглядишь так, как-будто не спала целую вечность», «Ты сильная и вообще молодец», - пишут пользователи ресурса.

Помимо указания разницы другие пользователи выразили своё восхищение в комментариях под постом.

«Поздравляю с проделанной работой. Я знаю, как это тяжело, сам только 60 дней продержался. Буду равняться на тебя», - пишет пользователь под ником SyntheticSirron.

Девушка не надеялась на бурную реакцию людей, но ее пост стал вирусным и собрал 500 тысяч лайков и 1400 комментариев.

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