Лера Кудрявцева подтвердила, что Дмитрий Шепелев издевался над Жанной Фриске

Во время программы «Секрет на миллион» подруга Жанны Анна Городжая отметила, что Шепелев даже запрещал Жанны общаться с друзьями и отвечать на телефонные звонки. Ведущая программы Лера Кудрявцева подтвердила слова Анны: «Да, это так. Когда я звонила ей в Майами, мои звонки просто сбрасывались», пишет 7d.org.ua.