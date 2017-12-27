Лера Кудрявцева подтвердила, что Дмитрий Шепелев издевался над Жанной Фриске
27 декабря 2017 г., 15:56
Как оказалось, за время отношений с певицей Жанной Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев смог подчинить ее себе. При этом певица во всем слушалась любимого.
Во время программы «Секрет на миллион» подруга Жанны Анна Городжая отметила, что Шепелев даже запрещал Жанны общаться с друзьями и отвечать на телефонные звонки. Ведущая программы Лера Кудрявцева подтвердила слова Анны: «Да, это так. Когда я звонила ей в Майами, мои звонки просто сбрасывались», пишет 7d.org.ua.