Чтобы понять, инсульт у человека или нет, попроси его сделать эти три вещи!

Во время барбекю женщина пошатнулась, но сказала, что сама виновата. Якобы она споткнулась - решали надеть новые ботинки. Она привела себя в порядок, ей дали другую тарелку с едой, пишет Лифтер.

Она выглядела немного потрясенной, но все равно продолжила развлекаться.

Позже позвонил её муж и сообщил, что она доставлена в больницу. Во время барбекю у неё случился инсульт. Спасти её не удалось.

Если бы присутствующие вовремя распознали признаки инсульта, женщину можно было бы спасти. Но они были бессильны что-либо сделать.

Уделите всего минуту, чтобы прочесть это. Вы легко распознаете инсульт, если выполните указание, приведенные ниже.

Сначала сделайте эти три вещи:

попросите человека улыбнуться;

попросите человека рассказать что-нибудь, произнести простое предложение (у него могут быть проблемы с речью);

попросите человека поднять обе руки (у него может быть слабость и онемение мышц).

Если он не справился с одной из этих задач, немедленно вызывайте скорую помощь.

Четвертый способ - попросите человека высунуть язык. Он западает на одну сторону? Сомнений нет - у человека случился удар.

Теперь пришла ваша очередь спасти чью-то жизнь. Поделиться этим сообщением - ваш долг. Вы уже слышали о таком способе диагностики инсульта? О каких еще способах вы знаете?