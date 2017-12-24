Беременна? Округлившийся живот Мэрилин Керро вызвал вопросы у пользователей Сети

Вчера, 23 декабря, в эфир ТНТ вышел финальный выпуск 18 сезона телешоу «Битва экстрасенсов», победителем которого стал Константин Гецати.
По традиции перед оглашением результатов зрительского голосования финалистам выражали поддержку звезды предыдущих сезонов, среди которых была и эстонская ведьма Мэрилин Керро. На съемку в Москву экстрасенс приехать не смогла, однако поздравила финалистов с помощью сеанса видеосвязи.
«Я там сидела, где вы сидите, я чувствовала то, что вы чувсововали и я вам не завидую. Но я хочу поздравить вас всех. Не важна победа, важно, что вы помогли», - коротко сказала Керро. Однако пользователи Сети обратили внимание не на слова ведьмы, а на ее живот, который, по их мнению, заметно округлился.
Отметим, что бывший возлюбленный Керро - медиум Александр Шепс пришел поддержать рыжеволосую финалистку 18 сезона Софью Егорову, которую многие называют копией эстонской ведьмы.
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«Беременна что ли?», «Ой, как здорово! Наконец-то!», «Надеюсь, что глаза меня не обманывают», - пишут пользователи интернета в комментариях.
Мэрилин Керро отличается скрытностью и не любит афишировать личную жизнь, но в сентябре она объявила об отношениях с Марком Александром Хансеном. О ее избраннике известно лишь то, что мужчина получил образование в Норвегии и проживает в Европе.