Беременна? Округлившийся живот Мэрилин Керро вызвал вопросы у пользователей Сети

По традиции перед оглашением результатов зрительского голосования финалистам выражали поддержку звезды предыдущих сезонов, среди которых была и эстонская ведьма Мэрилин Керро. На съемку в Москву экстрасенс приехать не смогла, однако поздравила финалистов с помощью сеанса видеосвязи.

«Я там сидела, где вы сидите, я чувствовала то, что вы чувсововали и я вам не завидую. Но я хочу поздравить вас всех. Не важна победа, важно, что вы помогли», - коротко сказала Керро. Однако пользователи Сети обратили внимание не на слова ведьмы, а на ее живот, который, по их мнению, заметно округлился.

Отметим, что бывший возлюбленный Керро - медиум Александр Шепс пришел поддержать рыжеволосую финалистку 18 сезона Софью Егорову, которую многие называют копией эстонской ведьмы.

СМОТРИ ВИДЕО С 55:30

«Беременна что ли?», «Ой, как здорово! Наконец-то!», «Надеюсь, что глаза меня не обманывают», - пишут пользователи интернета в комментариях.

Мэрилин Керро отличается скрытностью и не любит афишировать личную жизнь, но в сентябре она объявила об отношениях с Марком Александром Хансеном. О ее избраннике известно лишь то, что мужчина получил образование в Норвегии и проживает в Европе.