Не пропустите! В субботу в Таллинне гостит Big Russian Boss

Согласно легенде, Big Russian Boss — стереотипный «плохой парень» с густой чёрной бородой родом из Майами, окружён роскошными женщинами, употребляет дорогие напитки и не расстаётся с золотыми цепями, яркими шубами и чёрными очками.

Образ фронтмена был позаимствован у Рика Росса, голос — у Лил Джона, а в целом музыкальный проект задумывался как пародия на американский гангстерский хип-хоп. В отличие от текстов композиций российских рэперов, использующих в песнях одни и те же темы, тексты Big Russian Boss имеют смысл, как в американском рэпе, «музыке чёрных»

Летом 2016 года на YouTube начинает выходить программа «Big Russian Boss Show», ведущими которой являются сам Big Russian Boss и его соратник под псевдонимом Young P&H. Шоу в стиле «интервью» выходят раз в неделю и стабильно набирают больше миллиона просмотров. Ходят слухи, что Шоу поддерживают важные люди из Comedy Club Productions, но это не точно.

В конце прошлого года Big Russian Boss приглашают провести лекцию в МГУ о создании бренда в медиапространстве, где исполнитель раскрывается как честный и искренний человек. Как оказалось, одним из главных жизненных принципов Босса является справедливость, например, в жизни он предпочитает всё делить поровну, как в группе с коллегой Young Pimp, так и в бизнесе.

Выступление пройдёт в клубе Sinilind 21 октября, будет жарко, приходите. Дополнительная информация на сайте: http://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/klubi/big-russian-boss-225729/.