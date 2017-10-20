На пятничный вечер: 20 легких фильмов, чтобы расслабиться и обо всем забыть

Простые сложности

Очень добрый семейный фильм. Джейн владеет пекарней, у нее новый роман и развод за спиной. Она считает свою жизнь предсказуемой... до тех пор, пока ее бывший супруг Джейк не решает несмотря ни на что вернуть ее.

Мы — Миллеры

Фильм по праву достоин называться комедией: хороших шуток тут в избытке. Дэвид пытается помочь подросткам, попавшим в беду, но на него нападают хулиганы и отбирают у него все, что при нем было. Наш герой оказывается в отчаянном положении. Чтобы выпутаться из передряги, парню приходится подыскать себе фиктивную семью и вместе с ними отправиться в захватывающее путешествие.

1+1

Режиссерам и актерам этого фильма удалось создать жизнеутверждающую, остроумную, веселую и обаятельную картину. Да и с пропорциями не переборщили — смесь драмы и комедии в истории двух непохожих, как белое и черное, друзей получилась практически идеальной.

Отпуск по обмену

Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10000 километров друг от друга, в отчаянии. Они знакомятся через интернет на сайте обмена жильем на время отпуска. Договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель, Айрис и Аманда полностью меняют свою жизнь. Очень теплый и трогательный фильм.

О чем говорят мужчины

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. А еще о работе, деньгах, машинах и футболе... Но в основном все-таки о женщинах. А уж если у них впереди два дня, которые они проведут в дороге, то можете быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем. Можно пересматривать бесконечно.

Реальная любовь

Любовь поистине правит всем вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу, до писателя, сбежавшего во Францию, чтобы склеить свое разбитое сердце. В фильме переплетается множество сюжетных линий, за которыми безумно интересно наблюдать. А сколько тут собралось известных актеров!

Всегда говори «да»

Среднестатистический менеджер в исполнении Джима Керри находится в состоянии глубокой депрессии. И чтобы хоть как-то с ней справиться, он принимает решение всегда говорить «да» и соглашаться на любые предложения. Так в одно мгновение его жизнь превращается в сумасшедшую авантюру, в которой полезно было бы оказаться каждому из нас.

Мамма Mиа!

Прекрасный мюзикл, основанный на песнях группы ABBA, понравится даже тем, кто мюзиклы не любит. Действие фильма разворачивается на фоне великолепных горных и морских пейзажей. А отличный актерский состав радует своей игрой и неожиданно сильными вокальными данными.

Стиляги

Снятый в стиле начала 1950-х, фильм о молодых людях, которым приходится бороться за право быть не такими, как все. Они слушают другую музыку, по-другому одеваются. Очень атмосферный фильм с замечательной музыкой и костюмами.