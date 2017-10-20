На пятничный вечер: 20 легких фильмов, чтобы расслабиться и обо всем забыть

Время от времени у всех бывает ленивое настроение, когда хочется просто прилечь на любимый диван и включить какое-нибудь кино, чтобы снять напряжение рабочей недели. Как раз для таких случаев AdMe.ru подготовил для вас подборку легких и позитивных фильмов.
Простые сложности
Очень добрый семейный фильм. Джейн владеет пекарней, у нее новый роман и развод за спиной. Она считает свою жизнь предсказуемой... до тех пор, пока ее бывший супруг Джейк не решает несмотря ни на что вернуть ее.
Мы — Миллеры
Фильм по праву достоин называться комедией: хороших шуток тут в избытке. Дэвид пытается помочь подросткам, попавшим в беду, но на него нападают хулиганы и отбирают у него все, что при нем было. Наш герой оказывается в отчаянном положении. Чтобы выпутаться из передряги, парню приходится подыскать себе фиктивную семью и вместе с ними отправиться в захватывающее путешествие.
1+1
Режиссерам и актерам этого фильма удалось создать жизнеутверждающую, остроумную, веселую и обаятельную картину. Да и с пропорциями не переборщили — смесь драмы и комедии в истории двух непохожих, как белое и черное, друзей получилась практически идеальной.
Отпуск по обмену
Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10000 километров друг от друга, в отчаянии. Они знакомятся через интернет на сайте обмена жильем на время отпуска. Договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель, Айрис и Аманда полностью меняют свою жизнь. Очень теплый и трогательный фильм.
О чем говорят мужчины
О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. А еще о работе, деньгах, машинах и футболе... Но в основном все-таки о женщинах. А уж если у них впереди два дня, которые они проведут в дороге, то можете быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем. Можно пересматривать бесконечно.
Реальная любовь
Любовь поистине правит всем вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу, до писателя, сбежавшего во Францию, чтобы склеить свое разбитое сердце. В фильме переплетается множество сюжетных линий, за которыми безумно интересно наблюдать. А сколько тут собралось известных актеров!
Всегда говори «да»
Среднестатистический менеджер в исполнении Джима Керри находится в состоянии глубокой депрессии. И чтобы хоть как-то с ней справиться, он принимает решение всегда говорить «да» и соглашаться на любые предложения. Так в одно мгновение его жизнь превращается в сумасшедшую авантюру, в которой полезно было бы оказаться каждому из нас.
Мамма Mиа!
Прекрасный мюзикл, основанный на песнях группы ABBA, понравится даже тем, кто мюзиклы не любит. Действие фильма разворачивается на фоне великолепных горных и морских пейзажей. А отличный актерский состав радует своей игрой и неожиданно сильными вокальными данными.
Стиляги
Снятый в стиле начала 1950-х, фильм о молодых людях, которым приходится бороться за право быть не такими, как все. Они слушают другую музыку, по-другому одеваются. Очень атмосферный фильм с замечательной музыкой и костюмами.
Однажды в Вегасе
После безбашенной ночи в Лас-Вегасе двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели. Оказывается, они поженились и выиграли огромный джекпот. И вот на свежую голову каждый разрабатывает свой план, как отделаться от своей «второй половины» и заполучить весь куш.
Секс по дружбе
Полная позитива и веселья картина. Главная героиня боится отношений с обязательствами. Она встречает редактора глянцевого журнала, который тоже устал от женщин, мечтающих вступить с ним в серьезные отношения. Казалось бы, все складывается идеально, но не все так просто.
Эта дурацкая любовь
Веселый и жизненный фильм, при просмотре которого можно и посмеяться от души и попереживать за главных героев. Колу Уиверу изменила жена Эмили и хочет развода, его жизнь рушится. Он становится протеже обаятельного Джейкоба Палмера, который открывает ему глаза на многочисленные возможности: кокетливые женщины, крепкие напитки и чувство стиля. Вот только самому Джейкобу, похоже, хочется совсем другого.
Дикари
Невероятно летний, солнечный и легкий фильм. Море, август... Люди, которые бросили в машины палатки и поехали отдыхать. Дикарями. Здесь не говорят о работе, здесь неважно, сколько у тебя денег. Очень атмосферное кино, при просмотре просто растворяешься в происходящем на экране.
Обещать не значит жениться
Многих девушек волнует свадебная тема. В этом фильме в центре событий непростые отношения мужчин и женщин, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Очень правдивый, но вместе с тем легкий и приятный фильм.
Любовь с акцентом
Фильм о настоящей любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев сплетаются в одну большую ироничную комедию о том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни законов, ни национальностей.
Замерзшая из Майами
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины, и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и местным жителям.
Удачи, Чак!
Молодой дантист обнаруживает удивительную вещь — любая девушка после встреч с ним находит себе идеального спутника жизни. Главного героя вполне устраивает такая ситуация, пока он сам не находит свою половинку. Стоит посмотреть хотя бы из-за очаровательной Джессики Альбы!
Рыцарь дня
Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь выполнить важное задание. Очень динамичный шпионский боевик, смотрится на одном дыхании.
Ешь, молись, люби
Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя. Фильм неторопливый, для спокойного, расслабленного просмотра.
Босиком по мостовой
В этом фильме главное — настроение, и не последнюю роль здесь играет великолепный саундтрек. Ник спасает от самоубийства девушку Лайлу. А она тайно выслеживает своего спасителя и однажды вечером неожиданно появляется в дверях его квартиры. В ночной сорочке и босиком... Ох уж этот Тиль Швайгер!