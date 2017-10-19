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Популярный русскоязычный телеканал прекращает вещание в Эстонии

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Музыка. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Сегодня, 19 октября, стало известно о том, что с 1 ноября 2017 года на всей территории Прибалтики прекращает вещание телеканал «1 Балтийский Музыкальный».

«1 Балтийский Музыкальный» будет заменен телеканалом «Дом Кино Премиум HD», транслирующим российское кино в формате HD.

Портал Limon.ee уже связался для комментария с представителями 1 Балтийского Музыкального канала, вскоре будет опубликован их официальный комментарий.

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