Миллионеры, у которых родился мертвый сын, отказались от всего, чтобы помогать людям

Лондонские банкиры Кристиан и Дипали Шарп имели все, о чем только можно мечтать. Супруги рассекали по городу на последних моделях Porsche, каждый вечер ужинали в модных ресторанах, а в путешествия отправлялись исключительно первым классом.

Но все это перестало иметь значение, когда родился их первенец. Малыш появился на свет мертвым.

Трагедия заставила Кристиана и Дипали пересмотреть свои взгляды на жизнь. Бросив престижную работу в банке, они решили стать врачами.

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Вместе с профессией пара поменяла и образ жизни. Супруги перестали носить дизайнерскую одежду и отдыхать на экзотических островах. Но, несмотря ни на что, Кристиан и Дипали утверждают, что они счастливы.

"Раньше, когда у меня было плохое настроение, я могла отправиться по магазинам, чтобы взбодриться. Но когда мы потеряли сына, я осознала, как пуста была наша жизнь все это время", — рассказывает 44-летняя Дипали.

Дипали впервые забеременела в 2002 году. Жизнь тогда казалась ей безоблачной. Ее супруг Кристиан занимал престижную позицию в банке Merrill Lynch, и будущие родители жили поочередно в престижных районах Лондона и Нью-Йорка.

"В тот период меня по-настоящему беспокоил только один вопрос — Prada или Gucci, — вспоминает Дипали. — Однажды Кристиан не смог выбрать мне в подарок сумочку и купил сразу пять — по 500 фунтов каждая".

Сначала беременность протекала без осложнений, но на 20-й неделе врачи обнаружили у ребенка порок сердца. На шестом месяце мальчик родился мертвым. Жизнь перестала радовать Кристиана и Дипали.

Чтобы отвлечься, супруги по вечерам стали помогать в хосписе. "Забота медиков, которой они окружили меня во время и после беременности, произвела на нас сильное впечатление, — признается Дипали. — И мы поняли, что тоже должны помогать людям".

Дипали поступила на медицинские курсы Ноттингемского университета. "К тому моменту я уже родила второго ребенка — Сачина. Прямо во время вступительных экзаменов мне пришлось кормить его грудью", — вспоминает Дипали. Через год за парту рядом с женой сел и Кристиан. А еще через год у пары появилась дочь Амбика.

Большая часть сбережений супругов ушла на оплату обучения. Все, что осталось у Шарпов от прошлой беспечной жизни, — это два Posrche.

В 2010 году Кристиан и Дипали сдали выпускные экзамены, а в прошлом году получили дипломы врачей общей практики. Сейчас они вместе с 13-летним сыном и 11-летней дочерью живут в Глазго. Дипали ходит за продуктами в обычный магазин и уже давно забыла дорогу в бутики модной одежды. "Счастье действительно не в деньгах, — убеждена она. — Сейчас мы с мужем ощущаем себя гораздо богаче, чем прежде".