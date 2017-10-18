Узнайте, кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз: гороскоп на 18 октября

Овен

Вероятны значительные расходы, неудачные покупки, финансовые потери. Некоторым представителям знака придется отказаться от ранее составленных планов, необходимость экономить заставит забыть о многих желаниях. В остальном же день обещает быть приятным. Появляется шанс решить несколько давних проблем, сделать жизнь своей семьи более интересной и насыщенной, порадовать любимого человека.

Ваше внимание будут привлекать вещи необычные и экстравагантные, сильным будет соблазн сделать нечто выдающиеся своими руками. Можно начинать ремонт, делать перестановку или получать полезные навыки; на пользу пойдет любое занятие, которое даст вам возможность проявить свои творческие способности. Хорошо пройдут поездки.

Телец

Очень хороший день с коммерческой точки зрения – удача сама идет вам в руки. Вашему оптимизму можно позавидовать, и он вполне обоснован: и в личной, и в деловой сферах ситуация складывается самая благоприятная. Появляются новые возможности, о которых вы раньше не смели даже и мечтать, круг общения расширяется стремительно.

Представители противоположного пола просто не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.

Близнецы

Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в запланированных делах или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, творческие натуры уделят немало времени решению интереснейших задач.

Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.

Рак

День не лишен неприятных моментов, однако Раки смогут преодолеть все преграды, которые возникнут на их пути. Важно не придавать большого значения мелочам: именно умение отделить главное от второстепенного сегодня будет вам особенно полезно. Проблемы возникнут у тех, кто привык рассчитывать на помощь со стороны. Не исключены финансовые сложности, возможны непредвиденные расходы.

Разногласия с любимым человеком будут весьма серьезными, и дело может дойти до конфликта, если вы не пойдете на уступки. Стоит отказаться от активного участия в светской жизни и утомительных занятий спортом: вам будет полезен спокойный отдых.

Лев

Напряженный и беспокойный день. Вам не раз придется менять свои планы, пересматривать привычный график. Финансовое положение может несколько улучшится, однако неизбежны расходы, связанные с ремонтом бытовой техники или покупкой новых дорогих вещей. Будьте готовы пойти на уступки, в противном случае достичь взаимопонимания с окружающими не удастся.

Нетерпение и упрямство – это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с любимым человеком, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.