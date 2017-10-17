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А что, если мы скажем тебе, что на этом фото – 48-летняя эстонка? Помоги ей сделать этот сложный выбор

Яана Халлас снова отжигает...

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ФОТО: Instagram

Эстонский дизайнер и автор песен Яана Халлас никогда не упустит возможности в очередной раз доказать, что возраст ей не помеха…

Instagram

48-летняя известная эстонка постоянно публикует в Сети свои снимки в довольно откровенных нарядах. В этот же раз она обратилась за помощью к своим подписчикам, потому что не смогла выбрать, какой купальный костюм больше ей идет.

Instagram

Стоит признать, что в неполные 50 лет Яана Халлас действительно впечатляет своей формой и вызывает зависть даже у молодых девушек. Дизайнер крайне щепетильно относится к своему телу, старается вести здоровый образ жизни и всегда следит за тем, чтобы образы, в которых она появляется на публике, смотрелись как можно более модно.

А что ты думаешь о публикации такого рода снимков в Сети? Расскажи нам в комментариях!

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