Горячее видео: эстонской певице Марине Табри запретили исполнять песню «Ути-пути»

“Я посчитала это хорошим знакомым. Песня получилась с юмором. Но на одном из массовых концертов организаторы попросили меня не исполнять публично эту песню из-за провокационного текста. В чем провокация - для меня до сих пор остается загадкой”.

То, что я похудела, никак не связано с песней «Ути-Пути».

В один прекрасный момент я решила изменить свой образ жизни. Теперь каждое утро я начинаю с зарядки, потом пробежка на свежем воздухе. Стала употреблять простую природную пищу и никаких рафинированных продуктов. Ну и, конечно, никакого алкоголя и курения. Простые правила, доступные каждому. Главное в этом деле - регулярность.

Мое похудение произошло как раз накануне выступления на Певческом поле в Таллинне, где я впервые представила песню «УТИ-ПУТИ». Здесь мы не стали рисковать и обошлись без саунд-чека, чтобы не показывать «УТИ-ПУТИ» организаторам, а то вдруг опять попросят не петь ее. Я вышла и спела без подготовки для ничего не подозревающей публики.

От себя лично я желаю читателям Limon.ee быть здоровыми и красивыми!

Песню "Ути-пути" можно послушать на сайте ZV.FM.