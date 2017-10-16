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Галерея и видео: горячий Макс Барских заставил поклонниц Эстонии реветь от удовольствия

Фото с таллиннского концерта!

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13 октября в ночном клубе Cathouse в Таллинне выступил самый горячий певец современности с Украины - Макс Барских.

Практически все слышали его хиты "Туманы", "Давай займемся любовью" и многие другие. Сотни девчонок со всей Эстонии стремились попасть на концерт.

И вот он снова состоялся! Смотрите галерею и видео самого Макса Барских!

Певец поблагодарил Таллинн за концерт и сказал, что мы - душевные.

На разогреве выступили Вайдо Нейгаус и Ko$-ka.

Спасибо Таллин за прошлую ночь! Вы такие душевные! ❤️ #ТуманыТур

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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