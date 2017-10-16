Галерея и видео: горячий Макс Барских заставил поклонниц Эстонии реветь от удовольствия
Фото с таллиннского концерта!
16 октября 2017 г., 15:06
13 октября в ночном клубе Cathouse в Таллинне выступил самый горячий певец современности с Украины - Макс Барских.
Практически все слышали его хиты "Туманы", "Давай займемся любовью" и многие другие. Сотни девчонок со всей Эстонии стремились попасть на концерт.
И вот он снова состоялся! Смотрите галерею и видео самого Макса Барских!
Певец поблагодарил Таллинн за концерт и сказал, что мы - душевные.
На разогреве выступили Вайдо Нейгаус и Ko$-ka.