Галерея и видео: горячий Макс Барских заставил поклонниц Эстонии реветь от удовольствия

Практически все слышали его хиты "Туманы", "Давай займемся любовью" и многие другие. Сотни девчонок со всей Эстонии стремились попасть на концерт.

И вот он снова состоялся! Смотрите галерею и видео самого Макса Барских!

Певец поблагодарил Таллинн за концерт и сказал, что мы - душевные.

На разогреве выступили Вайдо Нейгаус и Ko$-ka.