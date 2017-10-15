Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Андрей Малахов вернулся на Первый канал

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Андрей Малахов. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Зрители "Сегодня вечером" удивлены увиденным. Они уж, было, стали привыкать к новым ведущим.

На Первом канале состоялась большая премьера. Субботним вечером там показали фильм о покорителях внеземного пространства "Время первых", который прежде успешно прошел в прокате, пишет Дни.ру.

А перед картиной в эфир вышла традиционная программа "Сегодня вечером". В студии собрались люди, причастные к созданию картины: участники съемочной группы, исполнитель главной роли Евгений Миронов и, конечно же, главный герой фильма – летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов и его дочь.

A post shared by @malakhov007 on

Каково же было удивление зрителей, увидавших, что  гостей в студии, как и прежде, интервьюирует... Андрей Малахов! Ведь, как все знают, с этого сезона он работает на канале "Россия". А в "Сегодня вечером" теперь блистают Юлия Меньшова и Максим Галкин. Хотя и критикуют их несчадно.

Чтобы у зрителей не возникло чувства когнитивного диссонанса, новые ведущие появились перед началом и в конце программы. Мол, мы тут, мы никуда не делись, не паникуйте, а то, что вы сейчас увидите – запись весенней передачи.

Но тот апрельский эфир претерпел заметные изменения и был перемонтирован. А заставку и межблоковые ролики поменяли на новые, уже "постмалаховские".

Интересно, как на "России", где особенно  гордятся тем, что смогли переманить главную звезду конкурентов, смотрят на то, что "вашу маму и там, и тут показывают"?..

Наверх