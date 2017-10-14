Сегодня все получится! Гороскоп на 14 октября уже внутри

Благоприятный день, единственная проблема которого состоит в эмоциональной нестабильности, которая присуща даже тем, кто обычно спокоен и непоколебим.
Ощущение тревоги, неуверенности в себе, сомнения в верности выбранной позиции будут особенно сильными в середине дня. Справиться с этими неприятными чувствами помогут небольшая прогулка, медитация, беседа с близким человеком.
Очень удачный день для знакомств любого рода. Правда, стоит иметь в виду, что начавшиеся сейчас отношения будут развиваться стремительно – для некоторых это может стать серьезной проблемой. В целом же влияние позитивных тенденций преобладает.
Овен
Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.
Нежелательны любые перегрузки, а также занятия, связанные с риском или подразумевающие опасность для жизни и здоровья. Откажитесь от любых незапланированных покупок, а также контаков с людьми, которые легко расстаются со своими и чужими деньгами.
Телец
Есть и повод, и силы, и возможность насладиться жизнью; день очень и очень хорош, звезды покровительствуют вам во всем и обещают успех в любых начинаниях. Можно проводить переговоры, приступать к работе на новом месте, браться за реализацию сложных проектов – вам обязательно удастся то, что оказалось не по силам другим. Вероятно получение дорогих подарков и крупных денежных сумм.
Общение с близкими подарит много приятных минут, романтическое свидание будет запоминающимся и очень приятным. В ваших силах порадовать любимого человека, преподнести ему сюрприз. Жаловаться на недостаток внимания к собственной персоне не придется.
Близнецы
Тенденции дня противоречивы, и во многих сферах жизни сложится непростая ситуация. Тем не менее, у вас есть возможность повлиять на развитие событий и избежать неприятностей. Будьте изобретательны, не ищите простых решений; советам, исходящим даже от хорошо знакомых вам людей, к сожалению, не всегда можно доверять. Возможны конфликты с родственниками, споры из-за мелочей. Вы легко забываете об обидах, но окружающие не всегда поступают также, пишет Дворец.
В романтических отношениях важны стабильность и предсказуемость, следует избегать необдуманных поступков. Решение, принятое под влиянием эмоций, будет ошибочным.
Рак
В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. Велика вероятность ситуаций, в которых придется жертвовать личными интересами ради общественных, что вряд ли будет правильно истолковано партнером. Родственники проявят понимание и участие, однако порой их желание повлиять на вашу жизнь будет слишком сильным.
С профессиональной точки зрения ситуация очень хороша. У вас есть возможность проявить свои лучшие качества, продемонстрировать руководству и коллегам деловую хватку, умению находить оригинальные выходы из сложной ситуации. Вероятны значительные денежные поступления.
Лев
Не стоит в спешке принимать решения, касающиеся работы: сейчас вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете и совершать необдуманные поступки. Постарайтесь обдумать все происходящее, выработать стратегию дальнейших действий; грамотно составленный план – залог того, что перемены в жизни будут именно такими, о которых вы мечтаете. Денежные поступления маловероятны, финансовая ситуация может внушать некоторое беспокойство, что заставит отказаться от ряда расходов.
Не исключена ссора с любимым человеком. Постарайтесь избегать обсуждения острых вопросов, болезненных тем – вы обижаетесь на любую мелочь, но не задумываетесь о том, что и сами порой больно раните близких.
Дева
Хороший день для решения важных вопросов, подведения итогов и постановке новых задач. Сегодня вы не только правильно рассчитываете свои силы, но и интуитивно выбираете именно тех людей, сотрудничество с которыми может принести наибольшие блага. Финансовая ситуация несколько нестабильна, деньги, на которые вы рассчитываете, будут получены несколько позже ожидаемого срока. Некоторые проблемы могут возникнуть у тех, кто много времени проводит на людях, излишне увлекается светскими мероприятиями и развлечениями.
Романтически настроенные Девы будут чувствовать себя по-настоящему счастливыми: этот день окрашен в тона, которые особенно приятны их глазу. Представители знака, занятые поиском своей половинки, могут завязать интересные знакомства.
Весы
День принесет неприятности профессионального характера. Могут напомнить о себе проблемы прошлого, а новые задачи, немедленного решения которых потребует руководство, окажутся весьма непростыми. Вы напрасно пропускаете мимо ушей добрые советы знающих людей, полагаясь на собственную интуицию: сегодня никакую информацию нельзя недооценивать. Значительных расходов не ожидается, а вот крупные денежные поступления вполне возможны.
Разлад в отношениях с любимым человеком принесет много неприятных эмоций и станет причиной беспокойства. Смена обстановки поможет развеяться, путешествие, совершенное вместе с близкими людьми, поднимет настроение; но вы не почувствуете себя спокойно, пока не будет по-настоящему устранена причина душевного дискомфорта.
Скорпион
Позитивные тенденции весьма сильны, и этим стоит воспользоваться тем, кто занят решением непростых задач. Приложите максимум усилий для достижения поставленной цели – сегодня у вас есть шанс добиться грандиозных успехов. В решении наиболее сложных проблем вам помогут коллеги и партнеры, однако будьте готовы взять на себя контроль над работой союзников, самостоятельно разобраться с административными проблемами. Финансовая картина благоприятна, незапланированные расходы маловероятны.
Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха в кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.
Стрелец
Отношения с любимым человеком и ситуация в личной жизни в целом станут причиной серьезных волнений. Вы склонны придавать слишком большое значение своим прошлым ошибкам и промахам, винить себя во всех бедах; это деструктивная тенденция, которая не приведет ни к чему хорошему. Сосредоточьтесь на решении существующих проблем и постарайтесь не выдумывать новых – они не нужны ни вам, ни вашим близким.
Друзья не только помогут советом, но и найдут способ поднять вам настроение. От них же будут исходить и интересные деловые предложения, открывающие заманчивые профессиональные и финансовые перспективы.
Козерог
Возможны профессиональные трудности. Нежелательно заниматься решением важных проблем в одиночку – разумнее обратиться за помощью к коллегам или деловым партнерам. Поддержка влиятельных особ поможет в реализации смелых планов, однако результата воплощения ваших идей в жизнь придется подождать. Настраивайтесь на общение: вас ожидает немало встреч в формальной и неформальной обстановке, непринужденных бесед и новых знакомств.
Легко зарождаются романтические увлечения, можно влюбиться с первого взгляда и совершенно потерять голову. У семейных Козерогов появится повод для радости, праздника в кругу близких.
Водолей
Удачный день для работы и отдыха: позитивные тенденции сильны, жизненный потенциал Высок. Следует также заметить, что Водолеи сегодня энергичны и активны, любое дело в их руках спорится, любой замысел – удается. Особенно благоприятна ситуация в сфере профессиональной; вы легко одержите победу над конкурентами, найдете новых партнеров и влиятельных союзников.
В личной жизни все тоже складывается неплохо, хотя некоторые желания пока остаются несбывшимися. Этот день подходит и для новых знакомств, особенно – с людьми своего возраста и социального положения.
Рыбы
Настроение Рыб нестабильно, возможны приступы уныния и тоски, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Труднее всего придется вашим близким; их попытки настроить вас на более позитивный лад, увы, не увенчаются успехом. Зато вполне плодотворными будут деловые контакты с новыми партнерами, хороший результат дадут переговоры, появятся новые предложения.
Ситуация в личной жизни улучшается постепенно, наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким. Хорошо скажется на настроении и самочувствии активный отдых, не следует пренебрегать занятиями спортом.