Сегодня все получится! Гороскоп на 14 октября уже внутри

Ощущение тревоги, неуверенности в себе, сомнения в верности выбранной позиции будут особенно сильными в середине дня. Справиться с этими неприятными чувствами помогут небольшая прогулка, медитация, беседа с близким человеком.

Очень удачный день для знакомств любого рода. Правда, стоит иметь в виду, что начавшиеся сейчас отношения будут развиваться стремительно – для некоторых это может стать серьезной проблемой. В целом же влияние позитивных тенденций преобладает.

Овен

Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.

Нежелательны любые перегрузки, а также занятия, связанные с риском или подразумевающие опасность для жизни и здоровья. Откажитесь от любых незапланированных покупок, а также контаков с людьми, которые легко расстаются со своими и чужими деньгами.

Телец

Есть и повод, и силы, и возможность насладиться жизнью; день очень и очень хорош, звезды покровительствуют вам во всем и обещают успех в любых начинаниях. Можно проводить переговоры, приступать к работе на новом месте, браться за реализацию сложных проектов – вам обязательно удастся то, что оказалось не по силам другим. Вероятно получение дорогих подарков и крупных денежных сумм.

Общение с близкими подарит много приятных минут, романтическое свидание будет запоминающимся и очень приятным. В ваших силах порадовать любимого человека, преподнести ему сюрприз. Жаловаться на недостаток внимания к собственной персоне не придется.

Близнецы

Тенденции дня противоречивы, и во многих сферах жизни сложится непростая ситуация. Тем не менее, у вас есть возможность повлиять на развитие событий и избежать неприятностей. Будьте изобретательны, не ищите простых решений; советам, исходящим даже от хорошо знакомых вам людей, к сожалению, не всегда можно доверять. Возможны конфликты с родственниками, споры из-за мелочей. Вы легко забываете об обидах, но окружающие не всегда поступают также, пишет Дворец.

В романтических отношениях важны стабильность и предсказуемость, следует избегать необдуманных поступков. Решение, принятое под влиянием эмоций, будет ошибочным.

Рак

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. Велика вероятность ситуаций, в которых придется жертвовать личными интересами ради общественных, что вряд ли будет правильно истолковано партнером. Родственники проявят понимание и участие, однако порой их желание повлиять на вашу жизнь будет слишком сильным.

С профессиональной точки зрения ситуация очень хороша. У вас есть возможность проявить свои лучшие качества, продемонстрировать руководству и коллегам деловую хватку, умению находить оригинальные выходы из сложной ситуации. Вероятны значительные денежные поступления.