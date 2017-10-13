Что ваш любимый напиток может рассказать о вашем характере

Ни для кого не секрет, что привычки и пристрастия многое говорят о личности человека. Раскрыть секреты характера вам поможет даже любимый напиток.
Многие люди уже не представляют свой день без употребления любимого напитка. Кто-то начинает утро с горячего кофе, запах которого разносится по всему дому, для кого-то это чай и его многочисленные разновидности, а некоторые завершают свой день глотком любимого алкогольного напитка, помогающего расслабиться после тяжелого рабочего дня. Мало кто знает, что любимый напиток является не просто пристрастием человека, но и рассказывает о его характере, пишет dailyhoro.ru.
Что ваши любимые безалкогольные напитки говорят о вашем характере
Одним из самых распространенных фаворитов среди напитков является кофе. Во многих кофейнях можно увидеть толпы людей, у которых разбегаются глаза при взгляде на меню с разновидностями кофе. Мало кто знает, что определенный вид этого напитка может раскрыть особенности вашего характера.
Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix
Американо. Самый распространенный вид кофейных напитков. Большинство наслаждаются не только его вкусом, но и запахом. Американо является достаточно крепким кофе, способным придать энергию на весь день. Любители этого напитка являются очень настойчивыми и целеустремленными людьми. Они всегда спешат и не любят непунктуальных людей. Таким людям всегда необходима энергия, а ее запасы помогает восполнить их любимый напиток.
Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix
Эспрессо. Является основой для многих других кофейных напитков. Любители эспрессо консервативны и предпочитают реальность иллюзиям. Они не любят жить в мечтах, а довольствуются тем, что имеют. Однако порой их желания являются чересчур дорогими и недоступными, но благодаря свойственным таким людям ответственности и трудолюбию они легко добиваются своих целей.
Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix
Латте. Кофейный напиток, состоящий из нескольких слоев: эспрессо, молоко, молочная пена. Любители латте обожают быть в центре внимания. Они комфортно чувствуют себя на публике, обладают прекрасным чувством юмора, а также являются хорошими ораторами. Любители латте довольно творческие и неординарные люди. Им доставляет удовольствие осознавать, что они не такие, как все, а внимание со стороны людей только придает им дополнительную энергию.
Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix
Капучино. Этот популярный напиток состоит из смеси кофе и молока. Является фаворитом для неисправимых романтиков и мечтателей. В отличие от любителей эспрессо, такие люди презирают реальность, им нравится жить в собственных мечтах и иллюзиях. Они не любят вдаваться в жизненные проблемы и заботы людей. Поэтому с любителем капучино вряд ли можно поделиться своими переживаниями насчет работы или разладов в семье, но о том, что касается любви и романтики, они готовы говорить без остановки.
Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix
Кофе, приготовленный в домашних условиях. Многие люди не являются фанатами модных кофеен и напитков, которые там подают. Однако они никогда не откажутся от кофе, приготовленного в домашних условиях. И не столь важно, добавляете ли вы молоко и сахар в ваш любимый напиток, это является всего лишь вкусовым предпочтением.
Обычно любители домашнего кофе - ответственные и серьезные люди. Они не любят выставлять свою жизнь напоказ и участвовать в обсуждении чужих личных проблем. Такие люди стараются избегать шумных компаний и предпочитают домашний отдых с близкими за чашкой своего любимого напитка.
Panther Media/Scanpix
Чай является одним из самых распространенных и излюбленных напитков в мире, пришедших к нам когда-то из Китая. Как и кофе, чай имеет множество разновидностей, которые способны подробно рассказать о вашем характере
Черный чай. Любителям этого напитка свойственны такие качества, как ответственность и надежность. Они предпочитают домашний уют, хотя и не избегают веселья в шумных компаниях. Такие люди обычно очень заботливые и внимательные, поэтому родные и близкие никогда не обделены их любовью. Однако подобного не скажешь о тех, кто предпочитает черный чай с молоком.
Panter Media/Scanpix
Наоборот, они отличаются безразличностью к окружающим и их проблемам и не особо любят, когда у них просят совета или помощи в чем-либо, поэтому обычно реагируют на такие просьбы без интереса. Зато общение с ними доставляет удовольствие, так как зачастую эти люди являются позитивными и открытыми.
Panter Media/Scanpix
Зеленый чай. Люди, предпочитающие такой сорт чая, - очень спокойные и надежные. Дружба с ними является долговременной, а сами любители зеленого чая всегда готовы прийти на помощь своим близким. Иногда вы можете заметить щепетильность с их стороны. Действительно, такие люди являются очень внимательными к мелочами и презирают неряшливых и безответственных. Поэтому, стараясь привлечь внимание любителя этого напитка, во многих вещах следует быть аккуратным и деликатным.
Panter Media/Scanpix
Травяной чай. Стоит знать, что такие чаи обладают огромной пользой и способны благотворно повлиять не только на ваше самочувствие, но и на внутреннюю энергию. Обычно травяные чаи предпочитают люди, которым необходимо поддержать жизненный тонус. Любители этого напитка довольно часто испытывают душевный дискомфорт, что может проявляться в подавленном настроении или постоянном напряжении. Им очень сложно расслабиться и почувствовать гармонию как вокруг, так и внутри себя. Благодаря своему любимому напитку они способны обрести внутреннее спокойствие и поддержать энергетический баланс.