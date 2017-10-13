Что ваш любимый напиток может рассказать о вашем характере

Многие люди уже не представляют свой день без употребления любимого напитка. Кто-то начинает утро с горячего кофе, запах которого разносится по всему дому, для кого-то это чай и его многочисленные разновидности, а некоторые завершают свой день глотком любимого алкогольного напитка, помогающего расслабиться после тяжелого рабочего дня. Мало кто знает, что любимый напиток является не просто пристрастием человека, но и рассказывает о его характере, пишет dailyhoro.ru.

Что ваши любимые безалкогольные напитки говорят о вашем характере

Одним из самых распространенных фаворитов среди напитков является кофе. Во многих кофейнях можно увидеть толпы людей, у которых разбегаются глаза при взгляде на меню с разновидностями кофе. Мало кто знает, что определенный вид этого напитка может раскрыть особенности вашего характера.

Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix

Американо. Самый распространенный вид кофейных напитков. Большинство наслаждаются не только его вкусом, но и запахом. Американо является достаточно крепким кофе, способным придать энергию на весь день. Любители этого напитка являются очень настойчивыми и целеустремленными людьми. Они всегда спешат и не любят непунктуальных людей. Таким людям всегда необходима энергия, а ее запасы помогает восполнить их любимый напиток.

Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix

Эспрессо. Является основой для многих других кофейных напитков. Любители эспрессо консервативны и предпочитают реальность иллюзиям. Они не любят жить в мечтах, а довольствуются тем, что имеют. Однако порой их желания являются чересчур дорогими и недоступными, но благодаря свойственным таким людям ответственности и трудолюбию они легко добиваются своих целей.

Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix

Латте. Кофейный напиток, состоящий из нескольких слоев: эспрессо, молоко, молочная пена. Любители латте обожают быть в центре внимания. Они комфортно чувствуют себя на публике, обладают прекрасным чувством юмора, а также являются хорошими ораторами. Любители латте довольно творческие и неординарные люди. Им доставляет удовольствие осознавать, что они не такие, как все, а внимание со стороны людей только придает им дополнительную энергию.

Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix

Капучино. Этот популярный напиток состоит из смеси кофе и молока. Является фаворитом для неисправимых романтиков и мечтателей. В отличие от любителей эспрессо, такие люди презирают реальность, им нравится жить в собственных мечтах и иллюзиях. Они не любят вдаваться в жизненные проблемы и заботы людей. Поэтому с любителем капучино вряд ли можно поделиться своими переживаниями насчет работы или разладов в семье, но о том, что касается любви и романтики, они готовы говорить без остановки.

Кофе. Иллюстративный снимок. / Panther Media/Scanpix

Кофе, приготовленный в домашних условиях. Многие люди не являются фанатами модных кофеен и напитков, которые там подают. Однако они никогда не откажутся от кофе, приготовленного в домашних условиях. И не столь важно, добавляете ли вы молоко и сахар в ваш любимый напиток, это является всего лишь вкусовым предпочтением.