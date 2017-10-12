Эдгар Гергель: Таави Рыйвасу не извиняться надо, а срочно кодироваться от алкоголя, пока не случилось страшное!

Да, есть люди, которые знают меру или после употребления определенного количества алкоголя всё равно ведут себя достойно. Но если мы заглянем в прошлое, то поймем, что вице-спикер Рийгикогу относится к первому типу людей, а, значит, ему просто противопоказан алкоголь. И это не только в целях здорового образа жизни, но и в целях обеспечения собственной безопасности, а также безопасности своих родных и близких.

Перед свадьбой Таави Рыйвас отжигал на своем мальчишнике на фестивале Weekend Baltic в Пярну. Журналисты не стали писать в СМИ о том, что под конец одного из концертных дней Таави еле стоял на ногах. Хотя провокационные снимки тогда попали в издание Publik. По глазам Рыйваса было понятно, что он сильно пьян. Там была также фотография, на которой Рыйвас обнимал некую девушку, и это была не Луиза. Несмотря на это, свадьба с Луизой Вярк-таки состоялась 19 августа.

Вспоминаем еще один случай с Рыйвасом в 2007 году. Вечеринка в пярнуском клубе Standart после заседания совета Партии реформ, откуда политик ушел на больничный со сломанным носом. Мужчина, сломавший Рыйвасу нос, благополучно удрал, ведь охрана того мероприятия в этот момент была занята другими драчунами.

Думаю, что Рыйвас и сам понимает, что при употреблении алкоголя не знает меры. Ему стоит закодироваться от употребления алкоголя, если у самого не хватает силы воли. Иначе всё это когда-нибудь закончится слишком плачевно. Я лично знаю людей, которым пришлось прибегнуть в жизни к этой мере, потому что они совершали ужасные и противозаконные действия под воздействием горячительного.

Поэтому в данном случае Рыйвасу извиняться перед женой, детьми и нами нет никакого смысла. Люди не меняются. Он так и будет пить и вести себя в дальнейшем, если только не закодируется. Вообще, по-хорошему, мне и многим абсолютно всё равно, что он там сделал и с кем, пусть даже занялся бы сексом за холодильником, это его жизнь и ему так дальше жить.

Для тех, кто не очень понял, зачем и почему я это сейчас писал, напомню, что сегодня СМИ целый день пишут о скандале в Малайзии, в котором оказался замешан Таави Рыйвас. По данным газеты Eesti Päevaleht, наш вице-спикер парламента приставал к одной женщине, и в итоге она оказалась в бассейне.