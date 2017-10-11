Больной раком Хворостовский: никто тебе не поможет

Дмитрий Хворостовский, у которого весной 2015 года диагностировали рак головного мозга, 16 октября отметит свой день рождения в кругу самых близких и дорогих ему людей. Болезнь для него – не повод опускать руки. Хотя отвечать на такие удары судьбы даже сильным духом очень трудно, пишет Дни.ру.

"Сложно. Очень. Но я заметил, что чувство страха в таких обстоятельствах полностью атрофируется. Приходит понимание того, что никто тебе не поможет. Лишь только ты сам себе. И тут главное – не дать слабины. Здесь только воля и терпение твои верные союзники", – делится знаменитость. Каждый день певец преодолевает трудности и сомнения: сможет ли вновь начать работать? "Говорю себе: смогу! Я еще пока не сдаюсь", – говорит Хворостовский.

Артист признался, что самое трудное для него – просто сидеть дома. Без работы он не может. "Мне нужно свое пространство. Свое молчание. Свой куб и своя свобода. Это каждому человеку необходимо, а мужчине тем более", – делится звезда.

Несмотря на болезнь и связанные с нею трудности, у певца много творческих планов. "Надеюсь, у меня будет концерт в Москве перед Новым годом. Вместе с пианистом Ивари Ильей спою романсы "дилетантов", – пообещал Дмитрий. Кроме того, 10 ноября выходит релиз его нового диска - запись оперы Верди "Риголетто". "Это эпохальная работа. Сейчас, в моем положении я уже так никогда не спою. И, быть может, никто так не споет", – говорит Хворостовский.

Также у певца запланированы мастер-классы в National Academy в Лондоне. Его огромным желанием остается продолжать концертную деятельность. "Хотя порой болезнь так наступает, что мне ничего не можется, не любится и кажется, что ничего не хочется. Поэтому теперь для меня каждый концерт – это подведение итогов", – цитирует артиста Rg.ru.