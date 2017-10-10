Поклонники недоумевают, что случилось с внешностью Наташи Королевой

9 октября Наташа Королева опубликовала в Instagram новое фото с Аллой Довлатовой, которое сразу же вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Фолловеры сочли, что на снимке певица выглядит совсем не так, как еще несколько месяцев назад, и принялись гадать, что стало причиной этой неожиданной бьюти-трансформации, передает Woman.

Одни предположили, что Наташа переборщила с «уколами красоты», а другие сочли, что ее внешность попросту изменилась с течением времени.

«Наташа, что с лицом», «Королева сама на себя не похожа... зачем, такая хорошенькая была..», «Наталью Королеву не узнать! Не могу понять это блеск помады так губы изменил?!Только не пластика,пожалуйста! Всегда восхищалась ее натуральностью»,«Я очень разочарована!!!! Наталья, Вас подменили... Губы ужасны», «А что с внешностью? Пластика? (орфография и пунктуация авторов сохранены)» — недоумевали подписчики. Напомним, что не так давно фолловеры уже обсуждали неожиданно изменившуюся внешность супруги Тарзана. Тогда подписчики раскритиковали неестественно пухлые губы Наташи и решили, что эта метаморфоза связана с недавними инъекциями гиалуроновой кислоты. А вам нравится, как сейчас выглядит Королева?