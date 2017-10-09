Уже в эту пятницу в Таллинне выступит Макс Барских! Спешите выиграть билеты на концерт!

Не верю своим глазам! Только все вокруг сокрушались, что не пошли в прошлый раз на концерта Макса Барских, а он снова едет к нам! Теперь-то хоть не пропустите это грандиозное выступление. Концерт артиста состоится в столичном клубе Cathouse Concert Hall уже 13 октября, двери клуба распахнутся в 23:00.
Макс Барских — украинский певец и автор песен. Обладатель премии «Лучший украинский исполнитель» по версии MTV Europe Music Awards 2010 и «МУЗ-ТВ» в категории «Прорыв года» (2012), самый ротируемый в радиоэфире Украины артист по итогам 2011 года.
Музыку и тексты, которые исполняет Макс Барских, он пишет сам. Он один из немногих в Украине поп-звезд, кто создает качественную музыку с ультра-современным звучанием, а его клипы — «Агония», «Lost In Love | Теряю тебя», «Сердце бьется», «Z.Dance» — отвечают мировым стандартам музыкального видео.
НА РАЗОГРЕВЕ:
* VAIDO NEIGAUS
* Ko$-ka
* ALISHA
* DJ Bell & DJ Marek Talivere
Билеты в продаже:
Первые 100 штук по цене 19€
Обычный билет - 30€
ViP-билет - 45€
Билеты в день концерта: 40€, VIP - 60€
Заказ столиков: jurimets@mail.ru, 58441398.
Вход: 18+!
Билеты в продаже в Piletilevi!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!