Уже в эту пятницу в Таллинне выступит Макс Барских! Спешите выиграть билеты на концерт!

Макс Барских — украинский певец и автор песен. Обладатель премии «Лучший украинский исполнитель» по версии MTV Europe Music Awards 2010 и «МУЗ-ТВ» в категории «Прорыв года» (2012), самый ротируемый в радиоэфире Украины артист по итогам 2011 года.

Музыку и тексты, которые исполняет Макс Барских, он пишет сам. Он один из немногих в Украине поп-звезд, кто создает качественную музыку с ультра-современным звучанием, а его клипы — «Агония», «Lost In Love | Теряю тебя», «Сердце бьется», «Z.Dance» — отвечают мировым стандартам музыкального видео.

НА РАЗОГРЕВЕ:

* VAIDO NEIGAUS

* Ko$-ka

* ALISHA

* DJ Bell & DJ Marek Talivere

Билеты в продаже:

Первые 100 штук по цене 19€

Обычный билет - 30€

ViP-билет - 45€

Билеты в день концерта: 40€, VIP - 60€

Заказ столиков: jurimets@mail.ru, 58441398.

Вход: 18+!

Билеты в продаже в Piletilevi!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!