Юлия Высоцкая раскрыла всю правду о диктате Андрея Кончаловского

Звезда призналась, что работать крайне непросто, но результат того стоит. Так, Юлии приходится много двигаться на съемках телешоу. Одно время она даже носила на руке шагомер.

«Я видела, что за съемочный день можно намотать от 8 до 12 километров по кухне. Сейчас мы снимаем 2-3 программы в день, бывало по 4 и 5, а когда снимали «Завтраки» у нас были рекорд – 20 завтраков в один день. Это тяжело, но это все равно кайф. Потому что у тебя всегда есть перед глазами результат, и это главное», – поделилась знаменитость.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Aug 13, 2017 at 10:27am PDT

Разговор зашел и об актерской карьере Высоцкой. В прошлом году на экраны вышел резонансный фильм супруга телеведущей Андрея Кончаловского. В картине «Рай», посвященной Великой Отечественной войне, Юлия сыграла главную роль, впечатлив многих взыскательных критиков. Ради этого артистке даже пришлось побриться налысо. Поклонники Высоцкой с нетерпением ждут, когда она снова появится на большом экране. В ходе беседы с журналистами Юлия объяснила, почему достаточно редко снимается в кино. Журналисты спросили женщину, является ли это ее осознанным решением или Кончаловский запрещает ей работать с другими режиссерами.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Sep 22, 2017 at 9:26am PDT

«Если бы это был диктат мужа, я бы никогда не посмела напрямую сказать, наоборот, стала бы отпираться: что вы, что вы, он даже хочет, чтобы я снималась! Никто и никогда не признается в жизни, что есть диктат… – полагает звезда. – Не знаю, так складывается моя судьба. Так идет моя дорога. (…) Тот материал, который я получаю, не вызывает во мне внутреннего отклика, и, наверное, тень моего мужа производит определенное впечатление на режиссеров – никому не интересно снимать чужую артистку, всем хочется со своими работать. Я мало снимаюсь, но у меня нет актерского отчаяния».

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Sep 19, 2017 at 8:17am PDT

В то же время Юлия блистает на подмостках Моссовета. «Я счастливая театральная актриса. В трилогии Андрея Сергеевича Кончаловского по пьесам Чехова я играю те роли, о которых студенткой могла только мечтать», – поделилась артистка.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Aug 30, 2017 at 3:58am PDT

Высоцкая говорит, что у нее достаточно интересной и любимой работы. Периодически Юлии поступают предложения принять участие в съемках «ресторанных» сериалов. Актриса говорит, что очень многое зависит от сценария, режиссера и партнеров. «Пока эта тема для меня в принципе наполнена, может быть, если я закончу этим заниматься, соглашусь на интересный кулинарный сюжет», – добавила звезда в интервью журналу «Домашний Очаг».