Сегодня — день осеннего равноденствия! Вот почему астрологи обожают этот день

Именно сегодня, в 23:03, Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное.

Осеннее равноденствие — один из четырёх священных праздников, которые с древнейших времён почитали и торжественно отмечали.

Им придавали мистическое значение, так как верили, что именно в этот день связь между живым и мёртвым миром особенно сильна.

В те далёкие времена люди жили по природному календарю, и с наступлением осеннего равноденствия у них начинался Новый год — в это время возносили благодарность богам за урожай и достаток, а также воздавали почести мёртвым и украшали их могилы.

Славяне в этот период отмечали Новолетие, традиции которого уходят корнями в глубокую древность.

В те времена праздник символизировал начало нового жизненного цикла. После сбора урожая люди устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гулянья.

Традиции

В старину на Руси выполняли ряд ритуалов и обрядов для привлечения удачи и счастья, а также улучшения своего финансового положения; некоторые из них сохранились по сей день.

Для привлечения благосостояния пекли пирог круглой формы с яблоками или капустой. Если тесто быстро поднималось, а сам пирог не подгорал, люди ожидали улучшения финансового состояния в ближайшем будущем.

Чтобы закончить неблагоприятный период в жизни, проводили генеральную уборку в доме, выносили все старые вещи во двор и сжигали.

Люди считали, что вода в период осеннего равноденствия обладает особой силой, и если умыться вечером, это поможет сохранить привлекательность и красоту женщинам и здоровье детям. В этот день велика вероятность найти «камень удачи».

Для этого по пути домой нужно было смотреть под ноги, и когда взгляд упадёт на камень, внутреннее чувство подскажет, что это именно он. Для счастливчика камень становился оберегом и символом перемен к лучшему.

В старину себя и близких защищали от сглаза и всего недоброго с помощью рябины, так как считалось, что рябина, сорванная в день осеннего равноденствия, содержит огромную энергию, имеет целительную силу и не пустит злые силы на порог дома.

Люди считали, что в день осеннего равноденствия особенно сильна любовная энергия, поэтому благоприятным считалось заключение браков и налаживание отношений со второй половинкой.

Девушки на выданье клали на кровать вторую подушку, приговаривая «моя вторая половинка, приди», или с мыслями о скором замужестве на блюдце сжигали ветви ореха, а пепел развеивали вечером на улице.

Люди верили, что погода всю осень будет такой же, какой была в день Равноденствия. О предстоящей зиме судили по урожаю рябины — чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее будет зима.

А что говорят астрологи?

Это энергетически мощное время для наведения порядка в вашей жизни и создания желаемого будущего.