Сегодня — день осеннего равноденствия! Вот почему астрологи обожают этот день

Осеннее равноденствие занимает важное место среди ключевых астрономических точек года. В 2017 году оно выпадает на 22 сентября, пишет Lifter.
Именно сегодня, в 23:03, Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное.
Осеннее равноденствие — один из четырёх священных праздников, которые с древнейших времён почитали и торжественно отмечали.
Им придавали мистическое значение, так как верили, что именно в этот день связь между живым и мёртвым миром особенно сильна.
В те далёкие времена люди жили по природному календарю, и с наступлением осеннего равноденствия у них начинался Новый год — в это время возносили благодарность богам за урожай и достаток, а также воздавали почести мёртвым и украшали их могилы.
Славяне в этот период отмечали Новолетие, традиции которого уходят корнями в глубокую древность.
В те времена праздник символизировал начало нового жизненного цикла. После сбора урожая люди устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гулянья.
Традиции
В старину на Руси выполняли ряд ритуалов и обрядов для привлечения удачи и счастья, а также улучшения своего финансового положения; некоторые из них сохранились по сей день.
Для привлечения благосостояния пекли пирог круглой формы с яблоками или капустой. Если тесто быстро поднималось, а сам пирог не подгорал, люди ожидали улучшения финансового состояния в ближайшем будущем.
Чтобы закончить неблагоприятный период в жизни, проводили генеральную уборку в доме, выносили все старые вещи во двор и сжигали.
Люди считали, что вода в период осеннего равноденствия обладает особой силой, и если умыться вечером, это поможет сохранить привлекательность и красоту женщинам и здоровье детям. В этот день велика вероятность найти «камень удачи».
Для этого по пути домой нужно было смотреть под ноги, и когда взгляд упадёт на камень, внутреннее чувство подскажет, что это именно он. Для счастливчика камень становился оберегом и символом перемен к лучшему.
В старину себя и близких защищали от сглаза и всего недоброго с помощью рябины, так как считалось, что рябина, сорванная в день осеннего равноденствия, содержит огромную энергию, имеет целительную силу и не пустит злые силы на порог дома.
Люди считали, что в день осеннего равноденствия особенно сильна любовная энергия, поэтому благоприятным считалось заключение браков и налаживание отношений со второй половинкой.
Девушки на выданье клали на кровать вторую подушку, приговаривая «моя вторая половинка, приди», или с мыслями о скором замужестве на блюдце сжигали ветви ореха, а пепел развеивали вечером на улице.
Люди верили, что погода всю осень будет такой же, какой была в день Равноденствия. О предстоящей зиме судили по урожаю рябины — чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее будет зима.
А что говорят астрологи?
Это энергетически мощное время для наведения порядка в вашей жизни и создания желаемого будущего.
В течение следующих нескольких недель рассеянные энергии превратятся в более сфокусированную энергию. Сфокусированная энергия поможет пробудить внутреннее ощущение силы, страсти и вдохновения, которое поможет многому сдвинуться в нашей жизни и стать более продуктивными и прогрессивными.
Мы обнаружим, что внутри зажглось новое пламя, которое поможет нам преодолеть застой, проистекающий из сознания жертвы, поддерживая возвращение к нашему могущественному, величественному «Я».
Благодаря этому мы можем двигаться вперёд с радостью, намерением и лёгкостью. Мы получим возможность покончить с незаконченными делами и закрыть незавершённые задачи в ближайшем окружении.
Вы стоите на великом перекрёстке. Проходя процесс очищения и прояснения многих аспектов, вы оставляете позади энергии, создававшие боль, страдания и несчастья.
Оглянитесь и посмотрите со стороны на несколько последних месяцев — вы видите картину великого плана и вознесения?
Точка осеннего Равноденствия символизирует также переход к зиме, то есть засыпание и отмирание. Улетают птицы, опадают листья… Это лучшее время проститься со всем, что вам больше не служит.
Напишите на бумаге, какие привычки, модели поведения, отношения с людьми, ситуации и вещи вы отпускаете из своей жизни. Поблагодарите их за опыт и другие ценности, которые они вам принесли.
Затем проститесь с ними и просто сожгите листок. Если хотите, выполните медитацию, которая поможет вам оставить позади всё то, что мешает вам двигаться вперёд в выбранном вами направлении.
Используйте это замечательное время наилучшим для себя образом, проявляя истинное мастерство своей жизни!
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