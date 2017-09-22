Родители установили камеру в детской: теперь все в шоке от увиденного!

31-летняя Аннемари Терон из Намибии обнаружила на теле своей девятимесячной дочери Лейлы странные следы. Она заподозрила, что няня плохо обращается с ребенком, и установила скрытую камеру. Результат этого эксперимента превзошёл самые страшные ожидания матери.

Аннемари Терон рассказала MailOnline, что не могла перестать плакать, просматривая это ужасное видео с издевательствами над Лейлой.

"Я взяла на руки мою девочку и стала рассказывать ей, как мне жаль. Я чувствовала, что это мой полный провал как матери. Это было худшее, что я когда-либо испытывала", – рассказала мать.

Стоит отметить, что няньку-садистку молодая мать наняла по совету друзей — женщина в течение двух лет "заботилась" об их детях. Теперь друзья Аннемари чувствуют и вину, и ужас — неизвестно, что няня делала с их детьми.

На следующий день Аннемари Терон обратилась в полицию, и жестокую няню арестовали. Как рассказывает мама Лейлы, сложнее всего было не показать няне, что она знает о происходящем: в этом случае женщина могла сбежать и устроиться на работу в другую семью.

"Я чувствую себя преданной. Эта женщина каждый день смотрела мне в глаза и при этом так обращалась с моей дочерью. Мне будет трудно снова довериться няне", - цитирует слова Терон Life.