О дальнейшей судьбе Дмитрия Хворостовского рассказала экстрасенс Виктория Райдос

Как СМИ ранее сообщали, с официальной страницы Дмитрия Хворостовского в Сети исчез анонс концерта в Бухаресте 22 сентября и уже известно, что отменено выступление Хворостовского в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 26 сентября. О предстоящих выступлениях в этом году нет никакой информации.

Как отмечает пресс-служба консерватории, состояние артиста, страдающего от рака мозга, не позволяет ему провести концерт. Дмитрий Хворостовский несколько месяцев проходил курс лучевой терапии, болезнь повлияла на его координацию движений и речь.

Победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос попыталась предсказать будущее артиста.

- Всякий недуг по здоровью – это испытание, таким образом человек отрабатывает свою собственную карму или карму своего рода, - поведала известная экстрасенс и участница мистического телепроекта "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос порталу "Дни.ру".

Одно из ее откровений звучит страшновато: в случае с Хворостовским рак – это родовая программа, которую заложили его предки.

Такие запрограммированные болезни, как считает Виктория, начинают действовать с самого детства, а онкология является расплатой за грехи прошлого в роду. При этом Райдос отметила, что Дмитрий является человеком огромного таланта, которого обожают поклонники. Сейчас у него идет проверка на любовь к жизни и умение ее ценить, поэтому победительница "Битвы экстрасенсов" надеется, что он будет бороться за свое будущее, а его фанатам остается только молиться.

"Но талант Дмитрия Александровича и любовь со стороны почитателей энергетически сильнее недуга по здоровью плюс сам он человек сильный, – уверяет экстрасенс. - А нам остается только молиться о здоровье Хворостовского".