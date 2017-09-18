Может себе позволить! 55-летняя Ану Саагим пришла на день рождения TV3 с оголенной грудью

На праздничном вечере Ану просто сияла, разумеется, привлекая к себе внимание фотографов.

"Разумное использование пластической хирургии – не грех! Если, конечно, при этом вам не вырежут случайно кусок ума", – сказала однажды Ану Саагим, одна из немногих известных эстонских женщин, которая публично призналась, что сделала себе силиконовую грудь.

Фото / Madis Sinivee

Согласитесь, так нарядиться на праздник решится не каждая молоденькая девушка! Ставим Ану 10 баллов за смелость и за честность!