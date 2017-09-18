Подглядим?! Cirque du Soleil приоткрыл в Таллинне свое закулисье

Шоу Varekai, как и все «дюсолеевские» программы, сделано очень красочно и качественно. В основе сюжета древнегреческий миф об Икаре, который, взлетев слишком высоко, потерял свои крылья и упал на землю. Отважные акробаты, грациозные танцоры и талантливые актеры познакомили эстонскую публику с таинственным лесом, в котором Икар смог найти любовь и вновь обрести крылья.

Фото / Konstantin Sednev

Все свое вожу с собой – один из основных принципов самого популярного цирка в мире. На минувшей неделе 20 огромных грузовиков привезли в Таллинн 220 тонн оборудования, костюмов и всего-всего, что было задействовано в представлении. В Таллинн Cirque du Soleil привез сорок тонн подвесных декораций, более ста движущихся источников света, сцену из 268 элементов, 338 «деревьев», которые образуют волшебный лес, и много других технических элементов.

Если на сооружение сцены и декораций шоу Varekai ушло 12 часов, то на демонтаж – всего четыре! В воскресенье, 17 сентября, после заключительного представления цирковые артисты отправились гастролировать по другим странам. Впереди Рига, Минск, Хельсинки, Стокгольм. Стоит отметить, что нынешние гастроли шоу Varekai, премьера которого состоялась в апреле 2002 года в Монреале, – последние в Европе. В декабре Varekai даст заключительное представление в Америке и на этом официально прекратит свое существование.

Фото / Konstantin Sednev

В Varekai около 100 человек – 50 артистов и столько же специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность постановки. Даже музыку, которая звучит во время представления, делают музыканты, гастролирующие в составе цирка.

Фото / Konstantin Sednev

Побывав за кулисами знаменитого шоу, мы восхитились, как слаженно работает его многочисленная команда. К слову, перед выходом на сцену каждый актер даже грим накладывает себе самостоятельно. «Этому, как и всему остальному, нас обучали мастера в Монреале. Прежде, чем выступать в шоу, я два месяца там обучалась» – рассказывает Дарина, которая играет одну из главных ролей – невесту Икара.

Фото / Konstantin Sednev

Сейчас на грим своей героини у нее уходит около часа, хотя актриса признается, что в первый раз понадобилось более трех часов. К слову, как и многие артисты Cirque du Soleil, Дарина гастролирует вместе со своей семьей: мужем и пятилетним сыном. Для мальчика выполняющая невероятные воздушные трюки мама – картина уже привычная.

Показали нам и тренажерный зал, который цирк возит с собой, мастерскую костюмеров, где обслуживают более двух тысяч предметов гардероба. Костюмы, головные уборы, парики, обувь и прочие атрибуты цирковых артистов делаются тоже в Монреале, в штаб-квартире Cirque du Soleil, причем индивидуально для каждого исполнителя. Там же хранятся слепки голов и лиц абсолютно всех участников цирка.

Фото / Konstantin Sednev

Заглянули мы и на репетицию грандиозного шоу. Больше всего впечатлила подготовка кульминационного и, пожалуй, самого захватывающего номера «Русские качели». На амплитудные вылеты артистов смотреть было страшновато, несмотря на страхующую лонжу. И тут важно отметить, что во время представления эти ребята работают без страховки. Хотя нет, как признаются артисты, каждый из них – и есть страховка своего коллеги. Ведь организм цирка слаженно работает как за кулисами, так и на сцене.

Смотрите фоторепортаж, который приоткрывает закулисье знаменитого во всем мире цирка иллюзий, цирка Солнца.