Смотрите, как Limon.ee и Krasotka.ee жителей Ласнамяэ удивляли!
Большая галерея!
17 сентября 2017 г., 12:50
Популярный развлекательный портал Limon.ee и портал для женщин Krasotka.ee приняли участие в «Ночи покупок». Мероприятие со множеством скидок и сюрпризов прошло в торговом центре Lasnamäe Centrum в минувшую пятницу, 15 сентября.
Редакторы порталов Limon.ee и Krasotka.ee пришли на мероприятие с кучей призов и подарков, чтобы познакомиться со своими читателями поближе. Самые везучие и активные друзья порталов попали в нашу яркую галерею!
Фото / Konstantin Sednev
В рамках «Ночи покупок» в атриуме Lasnamäe Centrum также прошли показы украшений и мод, встреча с местными блогерами, розыгрыши, конкурсы, и куча скидок! Ведущим вечера стал популярный эстонский стилист Женя Фокин.
Фото / Konstantin Sednev