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Смотрите, как Limon.ee и Krasotka.ee жителей Ласнамяэ удивляли!

Большая галерея!

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Популярный развлекательный портал Limon.ee и портал для женщин Krasotka.ee приняли участие в «Ночи покупок». Мероприятие со множеством скидок и сюрпризов прошло в торговом центре Lasnamäe Centrum в минувшую пятницу, 15 сентября.

Редакторы порталов Limon.ee и Krasotka.ee пришли на мероприятие с кучей призов и подарков, чтобы познакомиться со своими читателями поближе. Самые везучие и активные друзья порталов попали в нашу яркую галерею!

Фото / Konstantin Sednev

В рамках «Ночи покупок» в атриуме Lasnamäe Centrum также прошли показы украшений и мод, встреча с местными блогерами, розыгрыши, конкурсы, и куча скидок! Ведущим вечера стал популярный эстонский стилист Женя Фокин.

Фото / Konstantin Sednev

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