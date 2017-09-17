Смотрите, как Limon.ee и Krasotka.ee жителей Ласнамяэ удивляли!

Редакторы порталов Limon.ee и Krasotka.ee пришли на мероприятие с кучей призов и подарков, чтобы познакомиться со своими читателями поближе. Самые везучие и активные друзья порталов попали в нашу яркую галерею!

Фото / Konstantin Sednev

В рамках «Ночи покупок» в атриуме Lasnamäe Centrum также прошли показы украшений и мод, встреча с местными блогерами, розыгрыши, конкурсы, и куча скидок! Ведущим вечера стал популярный эстонский стилист Женя Фокин.