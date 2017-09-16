51-летняя Джанет Джексон похудела на 50 килограммов после беременности. Восхищаюсь ее силой воли...

В этом смысле мне нравится отношение американцев. В США жизнь женщины в 40 лет только начинается, она уверена в себе и открыта для новых начинаний, пишет Офигенно.

Именно поэтому новость о беременности 50-летней Джанет Джексон только порадовала ее фанатов по всему миру, в то время как нас откровенно шокировала.

Джанет Джексон. Фото: DSLN1 / Scanpix

В начале года мы наслаждались радостной новостью о появлении на свет сынишки знаменитой певицы и танцовщицы. Однако интересное положение внесло некоторые коррективы не только в привычный образ жизни артистки.

Джанет Джексон c отцом своего ребенка. Фото: DSGT1 / Scanpix

За время беременности Джанет набрала целых 45 килограммов. Стоит ли говорить, что после родов ее было не узнать?

Уже через месяц после появления сына она рассталась со своим мужем, а в мае разместила в своем Инстаграме фото, которое всем дало понять — певица готова к переменам во всех сферах своей жизни.

Джанет Джексон. Фото: DSLN1 / Scanpix

Свой снимок она прокомментировала так: «Да, это я, на случай если вы меня не узнали. Потому что я действительно изменилась».

Фото: DASM / Scanpix

Источники сообщили, что певица села на жесточайшую диету, много тренируется и делает всё возможное, дабы обрести прежнюю форму до начала мирового турне.

На днях начался ее тур и на сцене перед фанатами предстала совершенно непохожая на себя Джанет. Поклонники были поражены тем, как прекрасно выглядит 51-летняя певица!

Фото: STAFF/REUTERS

Поговаривают, что она потеряла около 50 кг и не собирается на этом останавливаться. «Сейчас она жестко контролирует рацион и занимается спортом, не жалея себя», — говорит инсайдер.

Что ж, ее упорству и силе воли можно только позавидовать. Надеюсь, что Джанет не переусердствует с диетами, чтобы не навредить собственному здоровью.

И ты еще жалуешься, что не можешь скинуть парочку кило? Никакие отговорки не принимаются. А вдохновляющий пример у тебя теперь есть! Поделись им с другими.