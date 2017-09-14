Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Видео: ведущий набросился с ножницами на коллегу в прямом эфире

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с видео

Ведущий шоу «Вечер здесь и сейчас» на испанском телеканале Хуан и Медио решил разыграть свою коллегу Еву Руиз в прямом эфире и бросился на нее с ножницами, чтобы разрезать платье. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Daily Mail.

Медио начал бегать за девушкой по всей студии и смог сделать несколько разрезов на платье. Руиз пыталась увернуться от ножниц и смеялась. В результате ведущую заслонила ассистентка, которая прикрывала руками те места, до которых тянулся Медио.

Как объяснил сам ведущий, публичное разрезание платья — месть за испорченные брюки испанца, которые Руиз порезала в прошлом из-за отказа коллеги станцевать в прямом эфире.

Наверх