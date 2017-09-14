Видео: ведущий набросился с ножницами на коллегу в прямом эфире

Медио начал бегать за девушкой по всей студии и смог сделать несколько разрезов на платье. Руиз пыталась увернуться от ножниц и смеялась. В результате ведущую заслонила ассистентка, которая прикрывала руками те места, до которых тянулся Медио.

Как объяснил сам ведущий, публичное разрезание платья — месть за испорченные брюки испанца, которые Руиз порезала в прошлом из-за отказа коллеги станцевать в прямом эфире.