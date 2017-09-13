Не упустите свой шанс! Гороскоп на среду, 13 сентября

Овен

Сложный день, требующий решения разнообразных задач, приложения серьезных усилий. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, есть опасность переутомления и недомоганий. Не отказывайтесь от помощи, которую предложат друзья и близкие, прислушивайтесь к советам – в них не будет недостатка. Нежелательно заключать сделки, тратить крупные суммы.

Отношения с любимым человеком будут довольно напряженными, и прежде, чем прилагать усилия для их улучшения, вы должны как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Не полагайтесь на интуицию: на данном этапе логика и здравый смысл для вас гораздо важнее и полезнее.

Телец

Вы общительны и дружелюбны, легко идете на контакт и завязываете знакомства, находите общий язык с самыми разными людьми. Это действительно очень хороший день для общения, обмена информацией, обсуждения интересующих вас вопросов. Однако для некоторых Тельцов станет проблемой ревность любимого человека, его стремление контролировать каждый ваш шаг. Сдержанность и готовность к компромиссам помогут сгладить острые углы.

Не вызовут проблем поездки, приятной будет встреча с родственниками, живущими далеко. Вероятны незапланированные визиты друзей. Звезды рекомендуют Тельцам спокойный отдых и умиротворяющие занятия.

Близнецы

Дел у Близнецов будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что позволяет найти общий язык с новыми знакомыми и преодолеть разногласия с близкими. Можно рассчитывать на поддержку и помощь друзей, недоброжелатели же не смогут вам навредить, даже если очень постараются. Не исключены финансовые трудности, значительные расходы.

Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения. Влюбленные преодолевают накопившиеся разногласия, приходят к единому мнению по ключевым вопросам; появляется уверенность в серьезности отношений, сомнения в чувствах «половинки» остаются в прошлом.

Рак

Неоднозначный день, за победами следуют неудачи, с одними проблемами Раки справляются легко, другие ставят их в тупик. Возможны трудности в отношениях со старшими родственниками, упреки и критика в ваш адрес, категорическое неприятие ваших идей близкими. Не падайте духом, вскоре у вас появится возможность доказать свою правоту, а заодно восстановить мир и гармонию.

Терпение – вот главная добродетель, проявления которой требуют от вас отношения с любимым человеком. Зато можно побаловать себя приятными поездками, активным отдыхом, романтическим свиданием в необычной обстановке. Очень высок жизненный потенциал.

Лев

Непростой день, который принесет немало испытаний. Впрочем, Львы едва ли станут отступать, если на пути их возникнут препятствия, и наверняка найдут способ преодоления трудностей. Жизненный потенциал представителей данного знака очень высок, а это значит, что на недостаток энергии и целеустремленности им жаловаться не придется.

Сфера, требующая наибольшего внимания – это романтические отношения. Поладить с любимым человеком очень трудно, прийти к единому мнению по важным вопросам – почти не возможно. Будьте готовы к нетрадиционным решениям, ломке стереотипов; худшее, что вы можете сделать – это придерживаться неких «правил», забыв о том, что ваша «половинка» единственна и неповторима.