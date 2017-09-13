Не упустите свой шанс! Гороскоп на среду, 13 сентября

Этот день не преподнесет неприятных сюрпризов. Напротив, у многих появится возможность воплотить в жизнь планы, о реализации которых раньше можно было только мечтать. Очень хороший день для решения накопившихся проблем, наведения порядка в любой сфере жизни, пишет Dvorec.
Овен
Сложный день, требующий решения разнообразных задач, приложения серьезных усилий. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, есть опасность переутомления и недомоганий. Не отказывайтесь от помощи, которую предложат друзья и близкие, прислушивайтесь к советам – в них не будет недостатка. Нежелательно заключать сделки, тратить крупные суммы.
Отношения с любимым человеком будут довольно напряженными, и прежде, чем прилагать усилия для их улучшения, вы должны как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Не полагайтесь на интуицию: на данном этапе логика и здравый смысл для вас гораздо важнее и полезнее.
Телец
Вы общительны и дружелюбны, легко идете на контакт и завязываете знакомства, находите общий язык с самыми разными людьми. Это действительно очень хороший день для общения, обмена информацией, обсуждения интересующих вас вопросов. Однако для некоторых Тельцов станет проблемой ревность любимого человека, его стремление контролировать каждый ваш шаг. Сдержанность и готовность к компромиссам помогут сгладить острые углы.
Не вызовут проблем поездки, приятной будет встреча с родственниками, живущими далеко. Вероятны незапланированные визиты друзей. Звезды рекомендуют Тельцам спокойный отдых и умиротворяющие занятия.
Близнецы
Дел у Близнецов будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что позволяет найти общий язык с новыми знакомыми и преодолеть разногласия с близкими. Можно рассчитывать на поддержку и помощь друзей, недоброжелатели же не смогут вам навредить, даже если очень постараются. Не исключены финансовые трудности, значительные расходы.
Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения. Влюбленные преодолевают накопившиеся разногласия, приходят к единому мнению по ключевым вопросам; появляется уверенность в серьезности отношений, сомнения в чувствах «половинки» остаются в прошлом.
Рак
Неоднозначный день, за победами следуют неудачи, с одними проблемами Раки справляются легко, другие ставят их в тупик. Возможны трудности в отношениях со старшими родственниками, упреки и критика в ваш адрес, категорическое неприятие ваших идей близкими. Не падайте духом, вскоре у вас появится возможность доказать свою правоту, а заодно восстановить мир и гармонию.
Терпение – вот главная добродетель, проявления которой требуют от вас отношения с любимым человеком. Зато можно побаловать себя приятными поездками, активным отдыхом, романтическим свиданием в необычной обстановке. Очень высок жизненный потенциал.
Лев
Непростой день, который принесет немало испытаний. Впрочем, Львы едва ли станут отступать, если на пути их возникнут препятствия, и наверняка найдут способ преодоления трудностей. Жизненный потенциал представителей данного знака очень высок, а это значит, что на недостаток энергии и целеустремленности им жаловаться не придется.
Сфера, требующая наибольшего внимания – это романтические отношения. Поладить с любимым человеком очень трудно, прийти к единому мнению по важным вопросам – почти не возможно. Будьте готовы к нетрадиционным решениям, ломке стереотипов; худшее, что вы можете сделать – это придерживаться неких «правил», забыв о том, что ваша «половинка» единственна и неповторима.
Дева
День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Любимый человек преподнесет неприятный сюрприз, да и вообще в личной жизни усиливаются тенденции, которые вряд ли придутся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего, в противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить.
Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки. Однако, планируя досуг и отдых, важно не переоценивать свои финансовые возможности: далеко не все желаемые развлечения вам сейчас по карману.
Весы
Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности.
День подходит для общения с членами семьи, налаживаются отношения с представителями старшего поколения. Держите любимого человека в курсе своих планов, не делайте тайны из идей и намерений, иначе в отношениях появятся напряженность и недоверие.
Скорпион
В личной жизни ситуация складывается очень сложная, есть серьезные причины для беспокойства. Чем раньше вы измените линию поведения, тем меньше неприятностей навлечете на свою голову. Этот день потребует полного отказа от любых проявлений легкомыслия и безрассудства, вам предстоит вооружиться логикой и здравым смыслом для борьбы с тайными недоброжелателями и неблагоприятным стечением обстоятельств.
Отношения со старшими родственниками гармоничны, да и вообще «конфликта поколений» можно не опасаться. В целом день больше подходит скорее для какой-то общественно-полезной деятельности, чем для отдыха. Посещение светских мероприятий нежелательно.
Стрелец
Нужно несколько снизить активность, дать себе время отдохнуть и восстановить силы. Некоторые цели, к которым вы стремитесь, недостижимы – лучше смириться с этим, чем попусту тратить время и энергию. Во всем хорош рационализаторский подход, логика и здравый смысл сегодня будут куда полезнее интуиции. Своевременные денежные поступления позволять сделать приятные покупки, побаловать близких небольшими подарками.
Хотя жизненный тонус достаточно высок, не стоит расходовать свои душевные ресурсы на споры, выяснения отношений, бурные обсуждения отвлеченных вопросов. Семейные праздники тоже лучше отложить или, по крайней мере, провести без излишнего пафоса.
Козерог
Сложный день. Козерогам потребуются терпение и выдержка, а также умение контролировать свои порывы, которые будут на удивление многочисленны и противоречивы. Старайтесь не вмешиваться в споры и не провоцировать их – оказавшись в центре горячей дискуссии, вы наверняка наговорите лишнего, о чем позже будете очень сожалеть.
Вы не всегда придерживаетесь верной тактики в отношениях с любимым человеком, поэтому не стоит винить окружающих, если в личной жизни появятся проблемы. Более, чем обычно, нуждаясь во внимании близких, вы порой ведете себя экстравагантно, что вызывает лишь недоумение.
Водолей
Этот день хорошо подходит для интеллектуального труда. Вы легко справляетесь с абстрактными, теоретическими проблемами, но оказываетесь в тупике, когда дело доходит до сугубо практических задач. Не стоит заниматься решением имущественных вопросов, особенно если дело затрагивает интересы других членов семьи: ничего хорошего вы не придумаете, а почву для конфликтов создадите необыкновенно благодатную.
Есть шанс найти надежных помощников, познакомиться с людьми, которые вскоре станут вашими друзьями. Вы настроены романтически, но вряд ли найдется человек, способный вызвать у вас подлинный интерес; вероятнее всего, дело ограничится легким флиртом.
Рыбы
День будет сложным, но наверняка найдутся люди, которые поднимут вам настроение, сделают интересное предложение или поделятся заманчивыми идеями. Проверенные временем дружеские отношения становятся особенно важными, а вот в общении с новыми знакомыми следует быть осторожнее. Интерес к вам проявляют не самые приятные особы, и нет нужды демонстрировать благосклонность, если она не является искренней.
Изменится к лучшему финансовая ситуация, хотя наиболее значительные денежные поступления еще впереди. Можно рассчитывать на помощь членов семьи; советы старших родственников будут очень полезны тем, кто озабочен вопросами работы и карьеры. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне.