Ахеджакова рассказала о своем инсульте

Едва узнав о том, что под ее именем зарегистрировано несколько страничек в Twitter, Лия Ахеджакова немедленно обратилась к юристу. "Слава богу, сейчас этим занимается очень хороший адвокат, который сумел разобраться с ситуацией. Но ведь завтра появится четвертый и пятый твиттер под моим именем!" – уверена Ахеджакова.

А в другой соцсети – Facebook – она обнаружила информацию о своем инсульте. "Недавно мне начали звонить друзья со всего мира, узнавшие через ФБ, что якобы я умираю с инсультом в московской городской больнице №2. Да, звонят и плачут подруги. Не знаю, что это такое!" – цитирует легендарную актрису "Радио Свобода".

Возможно, слухи, разговоры и прочая ложная информация преследуют Лию Ахеджакову потому, что артистка до сих пор невероятно востребована и популярна. Ее сделал звездой режиссер Эльдар Рязанов, сняв в своих картинах "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман". Сама Лия не перестает признаваться режиссеру в любви, хоть и не отрицает, что с ним не всегда было легко работать.

Да и сама Ахеджакова не скрывает, что у нее непростой характер. Так, она не могла видеть на себя на экране, была постоянно недовольна. "Помню, на "Служебном романе" я плакала, что завалила роль, и даже убежала, рыдая, с озвучания. И уже только позже сумела как-то себя принять. Помню, когда-то мы снимались вместе с Арменом Джигарханяном, и я спросила его: "Скажите, когда вы видите себя на экране, как себя воспринимаете?" Он ответил: "Ну как? Прежде всего думаю: голова большая!" Вот и я, глядя на себя на экране, думаю: плохо играет, плохо выглядит и "голова большая"! У меня это неприятие возникает все время! Только потом я привыкла к тому, что играть нужно хорошо, а изменить внешность уже нельзя", – констатировала Ахеджакова.