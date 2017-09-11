Федор Бондарчук и Паулина Андреева разошлись

Ходят слухи, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук прекратили отношения. Якобы причиной этого стало решение режиссера, которое тот принял под нажимом известного актера.

"Притяжения больше нет, ребят, простите за каламбур. В том смысле, что Паулина мечтала получить главную роль в Федином фильме "Притяжение" и он ей обещал. А утвердил в итоге Иру Старшенбаум. На ее участии категорически настоял Саша Петров, который ее сейчас "танцует". Петров же сейчас звезда первого ряда…" – шепнули представителям СМИ в близком окружении Бондарчука.

Максимум, что позволил Федор сделать Паулине, – записать одну из композиций в этом фильме. "Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, походу, даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы…" – цитирует своего источника в кинотусовке Eg.