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Избиение голой любовницы, которую жена застала в постели с мужем, сняли на видео

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ФОТО: Скриншот с видео

Женщина проследила за тем, куда направился муж, вместе со всеми родственниками, которые помогли ей устроить облаву.

34-летняя Дун Лянь заподозрила что-то неладное, когда её муж стал проводить слишком много времени вне дома. Чтобы узнать, в чём дело, женщина проследила вместе с их тремя детьми, куда постоянно уходит 35-летний Нгиа Лиен, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Оказалось, что мужчина уходил в дом к любовнице. Когда семья ворвалась туда — увидела, как он вместе с незнакомкой спал в одной кровати после его ночной смены на заводе в провинции Виньфук, Вьетнам. Причём оба были полностью одеты. Тогда Дун вцепилась в волосы сопернице и разодрала на ней всю одежду. А свекровь стояла рядом и смотрела.

"Никто не стал вмешиваться, потому что не понимал, что вообще происходит. Я точно знаю, что в комнате сидели два человека, а затем жена и родственники мужчины вытащили девушку оттуда, остригли ей волосы, раздели и издевались над ней", - рассказал свидетель.

Нгиа попросил полицейского не привлекать к ответственности предполагаемых злоумышленников, однако расследование продолжается. Выяснилось, что женщина, с которой спал неверный муж, была его коллегой. У нее есть муж и двое детей.

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