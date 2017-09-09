Вот зачем в магазинное мясо добавляют окись углерода!

Япония и Канада, наряду со многими европейскими странами, запретили использование этого яда в мясе, а в США и Латинской Америке идут переговоры по поводу продления такой практики.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов уже заявило, что это не опасно.

Однако сами покупатели считают иначе...

Венона Хотер из Food and Water Watchзаявила: «В худшем случае это может быть рискованным. В лучшем случае это обман клиента».

Проблема в том, что мясо, даже будучи совершенно свежим, становится коричневым при воздействии кислорода. Поэтому многие предпочитают использовать монооксид углерода, чтобы избежать этого.

Этот бесцветный и высокотоксичный газ способен сохранять яркие красные цвета мяса!

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Рэнди Хаффман из Американского института мяса сказал: «Эта технология позволяет нам поддерживать красный цвет продукта, который потребители привыкли покупать».

Однако некоторые члены Конгресса выступают резко против такой практики. Они утверждают, что это небезопасно и вводит в заблуждение покупателей.

Так, мясо, пролежавшее в контейнере два года, выглядело свежим и розовым благодаря инъекции моноксида углерода!

Это заставляет нас задуматься: следует ли нам действительно доверять сроку годности мяса? Ведь, по сути, такой яд может заставить их выглядеть свежим, даже если оно хранится не один год.

Поскольку большинство магазинов не хотят продавать некачественное мясо своим клиентам, даты должны быть приблизительными, а не точными.

Плоть также должна быть упругой на ощупь, а жир должен быть белым, а не желтым.

Способ упаковки также может многое рассказать о его свежести. Так, если пластиковый контейнер слишком набухший, это может быть признаком накопления газов, которые возникли внутри.

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Наконец, лучший способ узнать, испорчено ли мясо, - это когда чувствуется неприятный запах и вязкость плоти сразу после открытия упаковки.

Хотя потребление монооксида углерода вовсе небезопасно, он используется в качестве консерванта для пищевых продуктов. Он может удерживать мясо в товарном виде в течение почти трех недель.

В другом случае, через день или два мясо обрело бы коричневый цвет. А люди, как правило, не желают покупать такое мясо.

Есть ли вред от использования мяса с монооксидом углерода в течение длительного времени?

Научное исследование показало, что токсичное воздействие на здоровье человека маловероятно. Неизвестно точно, что может случиться, но «маловероятно» – явно недостаточно, чтобы люди перестали опасаться.

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