Всемирно известная модель, лицо Dior: СМИ гадают, кто пострадал в аварии в Киеве

В МВД Украины журналистам сообщили, что мужчина погиб на месте, а его пассажиры – молодая женщина и ребенок - получили травмы. Но если за жизнь мальчика врачи не опасаются, то по поводу пассажирки взорванного автомобиля врачи пока делать прогнозы не берутся. У нее серьезные травмы конечностей и большая кровопотеря. Сообщалось даже, что женщине при взрыве оторвало ногу, пишет СтарХит.

Ранее в пятницу были выдвинуты предположения о том, что пострадавшая может приходиться погибшему мужчине супругой. Но пока эта версия проверяется.

По некоторым неподтвержденным данным, молодая женщина является всемирно известной моделью Dior. Об этом журналистам сообщила подруга пострадавшей. Она также добавила, что ее зовут Наталья, а вот фамилию озвучить отказалась.

3188647 09/08/2017 Policemen at the site of the car explosion near the Bessarabsky market in the central Kiev. A man was killed in the car explosion. Stringer/Sputnik / Stringer/Sputnik

«Я примчалась в больницу, чтобы узнать о состоянии Натальи, - рассказала знакомая молодой женщины. – Сейчас идет операция. Все начеку, специалисты хорошие. Наталья была лицом Dior, она всемирно известная модель и очень скромный человек. На какой она сейчас фамилии, я не знаю. Ребенка перевозят в ожоговый центр. Зовут его, по-моему, Антон. Ему шесть лет».

После этого заявления пользователи соцсетей предположили, что пострадавшей может быть 32-летняя модель Наталья Гоций. Однако сама женщина сообщила связавшимся с ней журналистам, что не имеет никакого отношения к инциденту в центре Киева.

По другой, тоже пока официально неподтвержденной информации, во взорванном автомобиле находилась другая женщина – некая Татьяна Самойлова. Ее имя украинским журналистам озвучили источники в силовом ведомстве.

Есть и третья версия о личности пострадавшей. Сообщается, что врачи борются за жизнь модели Натальи Кошель. В СМИ появились фотографии предполагаемой жертвы взрыва.

Police experts examines a crime scene after a car blast in the center of Ukrainian capital of Kiev on September 8, 2017.According to the Director of the Department of Communication of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Artem Shevchenko, a Georgian man was killed, his wife wounded and their child was uninjured. / AFP PHOTO / Sergei SUPINSKY / SERGEI SUPINSKY/AFP