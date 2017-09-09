Им предложили по 100 долларов за десять минут в закрытой машине. Скольким из них это удалось?

А недавно подобный эксперимент провела компания Kars4Kids, исследующая проблему смертельно опасных случаев для детей, которых оставляют в перегретых в закрытых автомобилях.

В ходе исследования желающим предлагали 100 долларов за 10 минут пребывания в закрытой и раскаленной на солнце машине, чтобы они почувствовали, что испытывают дети. А на тот случай, если участникам станет плохо, в машине была установлена красная сигнализационная кнопка.

Скольким же испытуемым удалось получить 100 долларов?

Как вы, вероятно, заметили никому из участников не удалось выдержать до конца назначенного времени. А вот несколько комментариев добровольцев:

— Клаустрофобии у меня нет, но я не могла дышать.

— Это был один из наихудших моментов в моей жизни. Сначала казалось, что это проще простого. Но когда дверь закрыта, моментально становится душно, и воздух давит на тебя со всех сторон.

У нас нет данных отечественной статистики, но в США каждую неделю погибает или попадает в реанимацию, по крайней мере, один ребенок, оставленный в машине родителями, отлучившимся по делам. Эта информация, которой нужно снова и снова делиться со всеми.