Любовница Бориса Немцова устроила истерику в студии «Пусть говорят»

Борьба за многомиллионное наследство Бориса Немцова продолжается уже почти два года. У политика есть четверо признанных детей, а вот сколько внебрачных — загадка. Ведь установить отцовство удалось только одной из любовниц экс-депутата.

Недавно Екатерина Ифтоди в суде смогла доказать, что родила сына от Бориса Немцова. К слову мальчика женщина тоже решила назвать Борисом. На днях Екатерина появилась в студии «Пусть говорят», чтобы рассказать, какой трудный путь ей пришлось пройти ради того, чтобы ее сын мог претендовать на свое наследство.

Ифтоди пояснила, что не раскрывала тайну рождения сына очень долго, боясь, что это может плохо повлиять на политическую карьеру Немцова. Сам Борис, по словам Екатерины, собирался признать сына через год после его появления на свет, но не успел. В студии также решили продемонстрировать несколько отрывков из интервью с гражданской женой экс-депутата Екатериной Одинцовой, пишет Woman.ru.

Сначала Ифтоди воспринимала слова женщины нормально, но когда та заговорила о признанных детях Немцова, героиня шоу встала и быстрым шагом покинула студию.

«Это должна быть моя программа! Я хотела, чтобы поговорили о моем малыше и моем процессе, чтобы народ узнал, через какие страдания и переживания я прошла», — заявила Екатерина ведущему Дмитрию Борисову. После долгих уговоров Ифтоди все же вернулась в студию. В конце программы эксперты пожелали Екатерине сил и терпения, ведь теперь, когда наследство уже поделено, ее сыну вряд ли удастся претендовать хотя бы на какую-то часть.