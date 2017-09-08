Сыгравшая в фильмах о Бонде 82-летняя актриса рассказала о радостях секса

Она призналась, что и в 82 года по-прежнему испытывает страсть, а также выразила свое сомнение по поводу того, что тяга к сексу может когда-нибудь исчезнуть, пишет Ridus.ru.

Своим ровесникам Денч посоветовала заниматься любовью без оглядки на возраст. «Не сдавайтесь!» — призвала она их.

Кроме того, обладательница «Оскара» за роль королевы Елизаветы в фильме «Влюбленный Шекспир» призналась, что имеет слабость к молодым мужчинам. Так она прокомментировала свое участие в картине Стивена Фрирза, где ее партнером стал 30-летний восточный красавец Али Фазал.

Денч также откровенно рассказала о том, что частенько заглядывает в «миленький озорной магазинчик белья» в лондонском районе Ковент-Гарден, сообщает Daily Mail.