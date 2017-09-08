Известный московский театр покажет в Таллинне необычного «Кота в сапогах»

Тем, кто не любит кошек, на этот музыкальный спектакль ходить противопоказано. Потому что знаменитый Кот в сапогах в одноименном премьерном спектакле Московского государственного музыкального театра «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян уж очень хорош! Он и поет, и танцует, и мило хитрит, чтобы расправиться с Людоедом и помочь своему простодушному хозяину стать богатым и жениться на Принцессе.

В наши дни, когда дети находятся во власти электронных гаджетов, с самого малого возраста с легкостью находят любой мультфильм в интернете для просмотра, а лучший театр для них - это, максимум, ростовые куклы с теми же героями из интернета, заинтересовать их настоящим искусством непросто. Но Театр «На Басманной» гениально справляется с этой задачей! Только приведите детей в театр! Они увидят настоящую игру профессиональных актеров, проникнутся легендарной историей - будут целиком и полностью заворожены происходящим на сцене.

Придумали всю эту историю по мотивам сказки Шарля Перро известные российские литераторы – Софья Прокофьева и Генрих Сапгир. Спектакль по их книге «Кот в сапогах и Людоед» с успехом шёл во многих театрах страны. В версии «Театра на Басманной» он превратился в музыкальную постановку, музыку к которой написал композитор Юрий Алябов. Что же касается актёров музыкального «Театра на Басманной», то они великолепно справляются со своими задачами – отличные голоса и пластика делают их персонажей яркими и выразительными.

Музыкальные ритмы, из которых соткан спектакль, довольно разнообразны – они сменяют друг друга, не давая скучать. Пение и танцы ярко «расцвечивают» сюжет и с легкостью воспринимаются зрителями всех возрастов. А это как раз и есть то, ради чего создатели спектакля вдохнули жизнь в новую интерпретацию старой сказки, на которой выросло не одно поколение мальчиков и девочек.

Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi!