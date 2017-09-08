Важно! Четыре признака почечной недостаточности, которые никто не замечает вовремя

Знаете ли вы, что большой процент населения планеты страдает от почечной недостаточности? Так, СureJoy сообщает, что в основном эта проблема встречается у людей пожилого возраста. Однако это не значит, что люди более молодого поколения застрахованы от такого заболевания.
Почки - чрезвычайно важные органы вашего тела. Они несут ответственность за обработку и сбор всех отходов в организме. Помимо этого, они регулируют количество электролита в крови и даже поддерживают уровень pH тела и температуру, пишет Lifter.
Также почки контролируют систему мочевых путей, которая, помогает регулировать уровень соли, жидкости и кислоты всего организма.
И это всего лишь небольшой перечень функций, которые выполняют ваши почки!
Чаще всего люди воспринимают работу почек как должное. Но в конечном итоге, если не прислушиваться к своему организму, можно заработать проблемы со здоровьем.
Ниже приведены признаки почечной недостаточности, которые вы никогда не должны игнорировать.
1. Изменение оттенков мочи
Один из основных симптомов плохой работы почек отражается в вашей моче.
В моче есть градиент цвета, который поможет вам понять, насколько здоровы или нездоровы ваши почки.
Цвет мочи может варьироваться от темно-золотисто-желтого, коричневого и даже до зеленого .
Это означало бы, что у ваших почек имеются небольшие проблемы, или серьезные неприятности или уже критическое состояние.
Следите за мочой, чтобы исключить любые шансы на почечную недостаточность.
2. Легкая или острая боль в нижней части спины
Вы постоянно испытываете легкую или сильную боль в нижней части спины? Это может быть из-за неудобного положения во время сна или долгого сидения. Но также это может сигнализировать о более серьезных проблемах.
Если эти симптомы сопровождаются болезненным мочеиспусканием, то это предупреждающий знак о том, что у ваших почек серьезные проблемы.
3. Опухание частей тела
Почки выводят из организма ненужные отходы. И если что-то им мешает выполнять эту функцию, следовательно определенные участки тела могут опухать.
Если вы ощущаете странное вздутие и боль ниже живота, паха или в боку, это может сигнализировать о том, что ваши почки не функционируют должным образом. Это приводит к накоплению отходов в других частях вашего тела.
Никогда не игнорируйте этот симптом, поскольку таким образом тело показывает, что почки не в порядке.
4. Частые проблемы с кожей
Во-первых, нарушение работы почек может вызвать накопление отходов в организме, а также отеки частей тела. А во-вторых, кожа также может показать, что почки плохо функционируют.
Накопленные токсины не выводятся из организма, а начинают просачиваться через кожу в виде инфекции, сыпи, зудящих прыщей и т.д.
Если ваш дерматолог не знает, что происходит с вашей кожей, значит, проблема в почках.
Зная об этих симптомах заранее, можно избежать тяжелых последствий или запоздалого и дорогостоящего лечения. Если какой-либо из вышеуказанных признаков слишком очевиден - не игнорируйте его, а обращайтесь за медицинской помощью как можно скорее!
Будьте внимательны к сигналам вашего тела! Поделитесь этой статьей, чтобы избежать проблем с почками!