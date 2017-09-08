Важно! Четыре признака почечной недостаточности, которые никто не замечает вовремя

Почки - чрезвычайно важные органы вашего тела. Они несут ответственность за обработку и сбор всех отходов в организме. Помимо этого, они регулируют количество электролита в крови и даже поддерживают уровень pH тела и температуру, пишет Lifter.

Также почки контролируют систему мочевых путей, которая, помогает регулировать уровень соли, жидкости и кислоты всего организма.

И это всего лишь небольшой перечень функций, которые выполняют ваши почки!

Чаще всего люди воспринимают работу почек как должное. Но в конечном итоге, если не прислушиваться к своему организму, можно заработать проблемы со здоровьем.

Ниже приведены признаки почечной недостаточности, которые вы никогда не должны игнорировать.

1. Изменение оттенков мочи

Один из основных симптомов плохой работы почек отражается в вашей моче.

В моче есть градиент цвета, который поможет вам понять, насколько здоровы или нездоровы ваши почки.

Цвет мочи может варьироваться от темно-золотисто-желтого, коричневого и даже до зеленого .

Это означало бы, что у ваших почек имеются небольшие проблемы, или серьезные неприятности или уже критическое состояние.

Следите за мочой, чтобы исключить любые шансы на почечную недостаточность.

2. Легкая или острая боль в нижней части спины

Вы постоянно испытываете легкую или сильную боль в нижней части спины? Это может быть из-за неудобного положения во время сна или долгого сидения. Но также это может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Если эти симптомы сопровождаются болезненным мочеиспусканием, то это предупреждающий знак о том, что у ваших почек серьезные проблемы.

3. Опухание частей тела

Почки выводят из организма ненужные отходы. И если что-то им мешает выполнять эту функцию, следовательно определенные участки тела могут опухать.

Если вы ощущаете странное вздутие и боль ниже живота, паха или в боку, это может сигнализировать о том, что ваши почки не функционируют должным образом. Это приводит к накоплению отходов в других частях вашего тела.

Никогда не игнорируйте этот симптом, поскольку таким образом тело показывает, что почки не в порядке.

4. Частые проблемы с кожей

Во-первых, нарушение работы почек может вызвать накопление отходов в организме, а также отеки частей тела. А во-вторых, кожа также может показать, что почки плохо функционируют.

Накопленные токсины не выводятся из организма, а начинают просачиваться через кожу в виде инфекции, сыпи, зудящих прыщей и т.д.

Если ваш дерматолог не знает, что происходит с вашей кожей, значит, проблема в почках.

Зная об этих симптомах заранее, можно избежать тяжелых последствий или запоздалого и дорогостоящего лечения. Если какой-либо из вышеуказанных признаков слишком очевиден - не игнорируйте его, а обращайтесь за медицинской помощью как можно скорее!

Будьте внимательны к сигналам вашего тела! Поделитесь этой статьей, чтобы избежать проблем с почками!