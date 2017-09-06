Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

За гранью женского понимания! Так вот почему Танель Падар не дарит любимой цветы

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Erlend Štaub

С началом осени многие эстонские знаменитости поддержали социальную кампанию Института развития здоровья "В сентябре не пьем" и отказались от алкогольных напитков как минимум на месяц.

Знаменитый эстонский певец, вынужденный отказаться на месяц от любимых напитков, решил запустить и свою акцию. В противовес Танель установил ограничения и для своей возлюбленной. И вот что шутник придумал - месяц без цветов, пишет Kroonika.

Если не пью - то и цветов не дарю: на своей социальной страничке Танель Падар опубликовал мем забавного парня с букетом тюльпанов и надписью: "В сентябре не приношу!".

Подписчики оценили юмор Танеля Падара, правда, в большей мере их мужская часть.

A post shared by Tanel Padar (@tanelpadar) on

Наверх