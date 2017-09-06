За гранью женского понимания! Так вот почему Танель Падар не дарит любимой цветы
6 сентября 2017 г., 09:22
С началом осени многие эстонские знаменитости поддержали социальную кампанию Института развития здоровья "В сентябре не пьем" и отказались от алкогольных напитков как минимум на месяц.
Знаменитый эстонский певец, вынужденный отказаться на месяц от любимых напитков, решил запустить и свою акцию. В противовес Танель установил ограничения и для своей возлюбленной. И вот что шутник придумал - месяц без цветов, пишет Kroonika.
Если не пью - то и цветов не дарю: на своей социальной страничке Танель Падар опубликовал мем забавного парня с букетом тюльпанов и надписью: "В сентябре не приношу!".
Подписчики оценили юмор Танеля Падара, правда, в большей мере их мужская часть.