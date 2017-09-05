Восторг! Джордж и Амаль Клуни вышли в свет после рождения двойни

В июне 2017 года в семье Клуни произошло радостное событие. Актер и его супруга впервые стали родителями. С тех пор Джордж и Амаль не раз попадали в поле зрения папарацци, которые пристально следили за любыми изменениями в фигуре молодой матери. На днях Клуни приехали на Венецианский кинофестиваль, который сейчас в самом разгаре. Там актер представил свою режиссерскую работу — комедию «Субурбикон», передает Woman.

На красной дорожке вместе с Джорджем появилась его супруга, одетая в элегантное платье Versace. Выглядела молодая мама, нужно признать, просто бесподобно. Она с удовольствием позировала многочисленным фотографам вместе со своим мужем. К слову, в Венецию актер и его жена приехали еще 31 августа, но время до премьерного показа фильма супруги решили провести только вдвоем.