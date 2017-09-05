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Восторг! Джордж и Амаль Клуни вышли в свет после рождения двойни

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В Италии продолжается 74-й Венецианский кинофестиваль. На прошедшей на днях премьере комедийного детектива «Субурбекон» появились многие знаменитости, но все внимание фотографов было приковано к 39-летней Амаль и 56-летнему Джорджу Клуни. С тех пор, как супруги стали родителями двойни, они впервые вместе прошлись по красной дорожке.

В июне 2017 года в семье Клуни произошло радостное событие. Актер и его супруга впервые стали родителями. С тех пор Джордж и Амаль не раз попадали в поле зрения папарацци, которые пристально следили за любыми изменениями в фигуре молодой матери. На днях Клуни приехали на Венецианский кинофестиваль, который сейчас в самом разгаре. Там актер представил свою режиссерскую работу — комедию «Субурбикон», передает Woman.

На красной дорожке вместе с Джорджем появилась его супруга, одетая в элегантное платье Versace. Выглядела молодая мама, нужно признать, просто бесподобно. Она с удовольствием позировала многочисленным фотографам вместе со своим мужем. К слову, в Венецию актер и его жена приехали еще 31 августа, но время до премьерного показа фильма супруги решили провести только вдвоем.

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