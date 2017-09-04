Суд пригрозил эстонской тележурналистке тюрьмой, если в эфир выйдет сюжет про учителя-педофила Урмаса

«В пятницу в 15:09 на мою электронную почту пришло письмо из Харьюского уездного суда. С удивлением узнала, что суд сделал постановление в связи с сегодняшним выпуском моей программы. Мне запрещено выпускать в эфир отрывок с историей об учителе истории и обществоведения Урмасе Каусе», - говорит Луст, в новом выпуске передачи которой будет рассказываться о тайной жизни эстонского учителя-педофила, его банных вечеринках с несовершеннолетними мальчиками и сети педофилов Эстонии, пишет Elu24.

«Тут же связалась с адвокатом TV3 Антсом Нымпером, который тоже удивился, что запланированная на понедельник программа запрещена судом. Ни у меня, ни у TV3, ни у адвоката даже не попросили посмотреть передачу и никаких разъяснений тоже никто не требовал», - сказала Луст порталу Elu24.

Но истец не поделился с судом всеми деталями: «Обвиняемый в педофилии учитель Урмас платил деньги своему юристу Реймо Метса (известный гей-активист), который тут же начал требовать возмещение ущерба и запрет на показ отрывка, снятого у Урмаса дома. Наш адвокат Нымперил смог добиться отмены решения судьи Валло Карилера, поскольку Реймо Метс и учитель Урмас Каусь не учли в жалобе всех фактов. Например, через несколько дней после визита к нему домой, Урмас дал нам интервью, в котором его лицо можно легко распознать».

После постановления суда бросило в дрожь

«Постановление суда подлежит к исполнению в Эстонской Республике и еще там было написано, что если я этого избегу, то всё может закончиться лишением свободы на год», - сказала Луст, которую такое постановление серьезно напугало.

«Сегодня я сильнее и могу шутить по этому поводу. Но подобное происходит со мной не каждый день. Даже если бы меня на год посадили в тюрьму, то если благодаря этой передаче поймают как минимум одного педофила, мое сердце было бы спокойно от осознания того, что поступаю правильно», - сказала Луст.

Выпуск скандальной передачи сегодня выйдет в эфир TV3 в 20:00.