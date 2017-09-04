ПБК: что увидят зрители в новом сезоне

Конец телевизионного лета был богат на события – изменения в составе ведущих популярных шоу не обсуждал только ленивый. В новом сезоне вечернее ток-шоу «Пусть говорят» будет вести Дмитрий Борисов, сменивший Андрея Малахова. Продолжится и передача «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.

В новом формате возвращается шоу «Давай поженимся» - теперь бывшие супруги помогут выбрать своим половинам женихов и невест. Выпуски будут чередоваться со специальными репортажами программы о сельских свадьбах.

Утренняя и дневная сетка телеканала по будням останется без изменений – «Жить здорово» с Еленой Малышевой, новый сезон «Модного приговора» с прежней командой ведущих, ток-шоу «Мужское/Женское». В вечерний эфир возвращается «Вечерний Ургант». В воскресенье утром по-прежнему будет принимать звездных гостей Юрий Николаев в программе «Честное слово».

События дня продолжит освещать по будням программа «Новости Эстонии». А острую и бескомпромиссную оценку актуальным темам, некоторые нюансы которых остались за кадром обычных выпусков новостей, будет давать медиаэксперт Виталий Белобровцев – каждый четверг, в авторской аналитической программе «За кадром».

Главное событие – новый сезон (шестой по счету) вокального конкурса «Голос» с «золотым» составом жюри – Дмитрием Биланом, Пелагеей, Александром Градским, Леонидом Агутиным. Новый сезон открывает и шоу детских талантов «Лучше всех!» с Максимом Галкиным - по воскресеньям в вечернем прайм-тайме.

Также среди премьер Первого Балтийского канала - новый сезон украинской «Битвы экстрасенсов» с участием магов из разных стран.

В числе премьер - новые сериалы и фильмы. Самые ожидаемые: «Нюхач» с Кириллом Кяро, «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли, детективная драма «Гостиница «Россия» с Екатериной Вилковой, историческая мелодрама «Светлана» о судьбе дочери Сталина; уже сейчас широко обсуждаемый исторический фильм в жанре «фэнтези» - «Золотая орда» c Юлией Пересильд, героический триллер «Зорге» с Александром Домогаровым в главной роли, семейная сага «Отчий берег», новые серии «Теста на беременность» и долгожданные «Красные браслеты» - российская адаптация известного испанского сериала о детской больнице и ее пациентах.

Подарок для телезрительниц - мелодраматические мини-сериалы такие как: «Царевна Лягушкина», «В бегах», «Похищение Евы», «Поворот наоборот», «Серьезные», «Вместе навсегда», «Спасенная любовь».