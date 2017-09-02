Стакан с водой, уксусом и солью простоял в доме всю ночь. Результат меня ошеломил!

Что странно – все симптомы возникали внезапно и так же внезапно исчезали. Возможно, это влияние негативной энергетики?

Проверьте ваш дом на наличие негативной энергетики с помощью следующих трех способов.

1. Соль, уксус и вода

Наполните стакан солью, влейте уксус струйкой по краям, чтобы образовался круг, потом добавьте воды. Оставьте эту смесь на столе на сутки.

Если после 24 часов вы обнаружите, что вода пузырится, появились разводы или пенка, - пора почистить дом от негативной энергетики.

2. Цветы

Panther Media/Scanpix

Поставьте 10 белых гвоздик и одну красную в вазу. Через некоторое время посмотрите, не завяла ли красная гвоздика. Это признак наличия негативной энергетики.

Если завяли белые гвоздики, а красная нет – в доме больше позитивной энергетики. Если все цветы чувствуют себя прекрасно – вам не о чем волноваться.

Чтобы улучшить энергетику дома, выбросьте красную гвоздику, оставьте только белые, пусть они притягивают в дом позитивную энергетику и очищают его.

3. Свеча

Panther Media/Scanpix

Энергетика дома улучшается, если зажечь свечу. Через ее пламя уходят все обиды и злость, скопившиеся в доме.

Вам пригодились эти советы? Какие еще способы вы знаете? Поделитесь ими в комментариях.