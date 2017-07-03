Девушка из нашего двора: «Блондинка в законе» очаровала летним образом (фото)

Недавно попавшие в Сеть снимки Риз Уизерспун вызвали восхищение ее поклонников, которые отметили, что она тем и подкупает, что в обычной жизни выглядит вовсе не как звезда, а как обычная девушка, живущая по-соседству.

Для похода в магазин Риз выбрала платье-рубашку чуть ниже колена из натуральной ткани в бело-голубую клетку. Кокетливо завязанный поясок из той же ткани пришелся к этой моделиочень кстати.

Фото/ VidaPress

Легкий летний образ актриса дополнила белыми босоножками на невысокой танкетке и солнцезащитными очками.

При этом косметики на лице знаменитости практически не было, да и к какой-либо укладке волос она тоже решила не прибегать, просто естественно распустив их. Ну а сумка просто супер - и вместительная, и стильная, и в тон, и по сезону! Стоит отметить, что американская звезда ждет четвертого ребенка, который, по информации таблоидов, должен появиться на свет в конце осени. Сама актриса пока никак не прокомментировала снимки, но источники, близкие к ней, сообщают, что Риз и ее муж Джим Тот действительно задумывались о малыше.